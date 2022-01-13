Представлений Meizu 10 – цікавий смартфон за 3000 гривень

Компанія Meizu анонсувала свій супербюджетний смартфон Meizu 10. Він оцінений у $109, тобто в районі 3 тисяч гривень.





Девайс базується на чіпсеті Unisoc T310. Ця SoC складається з одного потужного ядра ARM Cortex-A75 із частотою роботи 2 ГГц та трьох енергоефективних ядер ARM Cortex-A55, що працюють на частоті 1,8 ГГц. За графіку відповідає чіп PowerVR GE8300.

Meizu 10 має 6,52-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення 60 Гц. Тильна камера потрійна: головний сенсор 48-мегапіксельний (Samsung GM2), макрокамера на 2 Мп та ToF-датчик на 2 Мп. Фронтальна камера 8-мегапіксельна.

Місткість акумулятора дорівнює 5000 мАг. Є швидка 10-ватна зарядка. Крім того, гаджет може похвалитися 3,5-міліметровим роз’ємом для навушників та слотом для карт microSD. Товщина – 9,3 мм, вага – 201 г.

Ціна на різні версії:

Meizu 10 у конфігурації 4/64 ГБ: $109

Meizu 10 у конфігурації 4/128 ГБ: $124

Meizu 10 у конфігурації 6/128 ГБ: $139

Працює смартфон на Android 11 із фірмовою оболонкою FlyMe 9 Lite.