Xiaomi презентувала оновлення MIUI 13: що змінилося і коли чекати

Оновлення MIUI 13 для смартфонів (і не тільки) Xiaomi було офіційно представлено кілька годин тому. Ми підготували для вас докладний огляд всіх нововведень, покращень, а також інформацію про графік виходу оновлень.





Оптимізація

Компанія Xiaomi, чудово розуміючи, що оптимізація їхньої оболонки досі залишає бажати кращого, більше півроку працювала над прискоренням системи спільно з Thiel Labs. Підсумком цієї співпраці стали:

Збільшення швидкості відкриття сторонніх додатків та час витрачений на відображення їхнього інтерфейсу

Прискорення роботи, зменшення часу запуску та втрати кадрів при відображенні системних програм Xiaomi

Також компанія запевняє, що при безперервному використанні гаджета під управлінням MIUI 13 протягом трьох років, зниження швидкості читання і запису даних складе всього 5%.

Але як ви самі розумієте, це можливо лише в ідеальних умовах, які далекі від реального життя.

Конфіденційність

У MIUI 13 додано повний захист ваших смартфонів та даних. По-перше, був перероблений принцип сканування обличчя, який тепер запам’ятовує безпосередньо обличчя користувача, не захоплюючи (а значить і не обробляючи) шию та плечі, це дозволить прискорити швидкість та точність розпізнавання.

По-друге, було доопрацьовано інструмент з нанесення на фото водяних знаків. Також, поки що для жителів Китаю, став доступний новий функціонал захисту.

Під час взаємодії з гаджетом, з’являються повідомлення, що попереджають про те, що сайт намагається передавати ваші дані, або якийсь додаток (на думку системи) є підозрілим.

Тобто “Безпека” отримає більше прав на доступ до режиму використання і зможе в реальному часі відслідковувати підозрілу активність.

Якщо цікава наша думка, то це налаштування ми відключимо першого ж дня після оновлення.

Зміни у дизайні

Шрифт «Mi Sans», як і було обіцяно, залишиться адаптивним, а значить зможе автоматично адаптуватися до великих і малих підстроюючи не тільки товщину, але і висоту.

Про нові віджети розповідати поки що рано, тому що більша частина з них не працюватиме у глобальній версії MIUI 13. Однак на увагу заслуговує той факт, що Xiaomi (за словами спікера) робить серйозний крок у бік «Доступної кастомізації», можливо це означає, що незабаром буде повернена можливість встановлення користувацьких тем оформлення.

Розробники MIUI 13 звичайно ж представили нові шпалери (у кількості 41 штуки), частина з яких була створена покадровою зйомкою з використанням поляризаційного мікроскопа.

Екосистема

Тепер це слово застосовується не тільки до техніки Apple, адже Xiaomi об’єднують операційні системи всіх гаджетів під управлінням MIUI. Насамперед це цікаво тим, що додається можливість простого переміщення контенту між усіма пристроями (планети, годинники, телевізори, ноутбуки, смартфони).

Функція отримала назву «Mi Magic Center» працюватиме як у системних, так і сторонніх програмах.

Простіше кажучи, ви зможете почати дивитися відео на телефоні, а потім одним жестом у спеціальному меню перенести зображення на екран комп’ютера.

Терміни оновлення

В даний час стабільні версії MIUI 13 вже отримують: Вся серія Xiaomi 12 і смартфони Xiaomi 11, Xiaomi 11 Pro і Xiaomi 11 Ultra.

А тестування нової версії MIUI починається для:

Таким чином, ґрунтуючись на термінах виходу бета-прошивок, план оновлення виглядає наступним чином:

Корективи, звичайно ж, будуть і ми розповімо про них пізніше

І фінальне. Ми вже домовилися про те, щоб на якийсь час взяти Xiaomi 11 Ultra і встановити на нього нову MIUI, так що плануємо вихід матеріалу з повним оглядом і тестами продуктивності та автономності.