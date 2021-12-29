Революційний ноутбук від Lenovo отримав досі небачений форм-фактор

На початку 2022 р. Lenovo випустить 17-дюймовий ноутбук серії ThinkBook Plus із вбудованим 8-дюймовим планшетом. Міні-тачскрін стане в нагоді при роботі з графікою, перегляді відео або для швидкого запуску програм. Ноутбуків, подібних до цього, немає ні в кого. Це переосмислення моделі ThinkPad W700 14-річної давності, в яку Lenovo вбудувала маленький дигітайзер Wacom для дизайнерів.





Дизайнерський ноутбук для дизайнерів

Компанія Lenovo працює над новим ноутбуком лінійки ThinkBook Plus, аналогів якого в інших виробників поки що немає. За даними інформатора Евана Бласса (Evan Blass), Lenovo створює повнорозмірну мобільну робочу станцію для художників та дизайнерів із вбудованим планшетним комп’ютером.

Планшет ThinkBook Plus розташовуватиметься праворуч від клавіатури, де у звичайних лептопів знаходиться блок цифрових клавіш (numpad). За рахунок нарощування діагоналі самого лептопа до 17 дюймів Lenovo вдалося вмістити збоку від клавіатури не просто крихітний тачкрін, а планшетник розміром із Apple iPad mini.

Необхідність окремого планшета за наявності такого ноутбука стає спірною

Справді, діагональ екрану міні-комп’ютера у складі Lenovo ThinkBook Plus становить 8 дюймів, що на 0,1 дюйма більше, ніж у перших п’яти поколінь iPad і всього на 0,3 дюйма менше за iPad mini 6 зразка вересня 2021 р. За розміром рамок вбудований у ноутбук Lenovo планшет більше нагадує базовий Apple iPad.

Можливості ноутбука

Вбудований міні-планшет – це головна і, ймовірно, єдина риса, що відрізняє новий ThinkBook Plus від переважної більшості сучасних ноутбуків. Він забезпечує користувачеві можливість роботи зі стилусом, який можна використовувати, наприклад, у програмах обробки зображень.

Не виключено, за допомогою пера буде реалізована можливість введення рукописного тексту з перетворенням його на стандартний. Також екран можна буде використовувати для перегляду фотографій та відеороликів.

Стилус, ймовірно, увійде в комплект постачання

Ще один варіант використання екрану передбачає його трансформацію в гігантську панель швидкого запуску. На нього можна виводити піктограми програм, які найчастіше використовуються, щоб не шукати їх ярлики на реальній панелі швидкого запуску в Windows або робочому столі.

Працювати ThinkBook Plus буде на базі Windows 11, яку Microsoft випустила в жовтні 2021 р. Специфікації ноутбука поки не розкривається, але в ньому точно буде стояти процесор Core мінімум восьмого покоління або Ryzen мінімум 2000-ї серії. Це обмеження самої Windows 11 – новітня ОС Microsoft офіційно не підтримує більш старі процесори.

Рендери лептопа вказують на рішення Lenovo винести панель інтерфейсів на задню панель корпусу. Тут розташовані два повнорозмірні USB-порти, один USB-C, а також один HDMI для виведення зображення на великий екран.

Зліва на корпусі є ще один Type-C, який використовується, ймовірно, для зарядки. Поруч із ним можна розглянути круглий вхід – можливо, це інтерфейс підключення гарнітури, оскільки сучасний роз’єм зарядки в ноутбуках Lenovo виглядає зовсім інакше.

Таке розташування портів дозволило зменшити товщину нижньої частини корпусу.

На правому торці ноутбука інтерфейсів немає.

Коли чекати

Lenovo поки не називає точних термінів появи нового представника серії ThinkBook Plus у продажу. Як повідомляє Evan Blass, цю інформацію компанія розкриє на початку січня 2022 р.

Прем’єра нового ThinkBook Plus має відбутися в рамках щорічної виставки споживчої електроніки в Лос-Анджелесі. Друге покоління лептопа цієї серії було представлено світу на CES 2021 у січні 2021 року.

Більше того, в українців існує цілком реальна можливість побачити новий ThinkBook Plus не лише на фотографіях та відеороликах, а й навіть на вітринах вітчизняних магазинів або у власних руках. На це вказує наявність ноутбука ThinkBook Plus першого покоління зразка 2020 в українських мережах.

Вбудований у ThinkPad Plus планшет за пропорціями дуже схожий на iPad

Добре забуте старе

На ринку дійсно немає жодного ноутбука із вбудованим восьмидюймовим планшетом. Тим часом, за роки існування мобільних ПК виробники багаторазово експериментували із суміщенням цих пристроїв у своєму корпусі.

Ідея, однак, належить саме компанії Lenovo. Китайський виробник ще влітку 2008 р. показав 17-дюймовий ноутбук ThinkPad W700 із вбудованим графічним планшетом Wacom розмірами 120х80 міліметрів.

ThinkPad W700 із вбудованим дигітайзером

Планшет, для роботи з яким потрібно спеціалізоване перо, Lenovo розмістила під клавіатурою, в безпосередній близькості від тачпада. Блок numpad у наявності.