Украинцы массово бросились в обменники за гривной: доллар ответил

С приближением праздников расходы украинцев значительно увеличились. Чтобы накрыть пышный праздничный стол и приобрести подарки близким, многим пришлось обменивать сэкономленные на «черный день» доллары и евро. Несмотря на это, курс национальной валюты все же ослаб, а доллар остановился на отметке 27,3 грн/долл.





Эксперты подсчитали, что с начала декабря номинальная разница между проданной и приобретенной гражданами иностранной валютой составила 100 тыс. дол. Подлили масла в огонь и заробитчаны, которые каждый год на праздники атакуют банки, обменивая привезенные из-за границы доллары и евро. Из-за валютного поведения населения предложение доллара значительно превысило спрос на него. Такие обстоятельства должны были привести к укреплению гривны. Но получилось совсем наоборот.

Всё изменила ситуация на межбанке. Самые крупные клиенты финансовых уреждений, которые все же предпочитали доллар, выровняли чашу весов и не позволили курсу «американца» существенно снизиться. Более того, благодаря валютным операциям инвесторов курс гривны упал примерно на 1,5%, а доллар вырос до 27,3 грн/долл.

Спасли валюту США от резкого падения и регулярные интервенции Национального банка. Чтобы сбалансировать рынок, НБУ на прошлой неделе выкупил около 122 млн. долларов.

Но, несмотря на массовую продажу валюты украинцами, волноваться за доллар на этой неделе точно не придется. Ведущие финансовые аналитики страны спрогнозировали, что уже к 26 декабря его курс взлетит до 27,45 грн/долл. Не отстанет от него и евро – 31,15 грн/евро.

Отметим, что доллар всегда был для украинцев любимой валютой для сбережений. На сегодняшний день около 70% всех денег, которые граждане держат на «черный день», хранится в долларах. В единую европейскую валюту население вложило только 30% собственных денежных резервов. Между тем, каждый третий гражданин Украины вообще не имеет так называемой «заначки».