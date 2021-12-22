Черная неделя: названы знаки зодиака, которым эта неделя доставит неприятности

Текущая неделя станет удачной далеко не для всех. Представителям нескольких знаков зодиака придется изрядно поволноваться. Для кого же этот предпраздничный период окажется настоящим бегом с препятствиями? Астрологи раскрыли тайну.





Рак

Представителям этого знака следует быть настороже. Вплоть до 26 декабря вы будете настоящей мишенью для аферистов. Обмануть вас и выманить деньги станет сверхлегкой задачей. То ли из-за усталости, то ли по невнимательности, но вы очень легко будете поддаваться любым манипуляциям. Астрологи советуют наивным Ракам беречь прежде всего свой кошелек.

Если больших покупок никак не избежать, будьте очень внимательны и обязательно возьмите с собой в магазин надежного человека. Ведь не исключено, что вас попытаются обсчитать.

Весы

Весы на этой неделе будут склонны к жарким спорам. Вывести вас из себя станет совсем не сложно. Ошибки коллег, плохое поведение ребенка или даже не убранная со стола чашка – все будет доводить до бешенства. Однако вам придется взять себя в руки и не выпускать эмоции на волю. Конфликт, который вызовет одно замечание, сделанное в таком нестабильном эмоциональном состоянии, может затянуться на месяцы.

А исцелить отношения обычно гораздо сложнее, чем их испортить. Так что лучше проявить лояльность к окружающим и не озвучивать крутящиеся у вас на языке кричные комментарии. За такую выдержку вы себя еще поблагодарите.

Скорпион

Для Скорпионов вопрос финансов очень важен. Однако в ближайшие дни вы рискуете потерять большую часть старательно заработанных денег. А виновата во всем невнимательность. Вам предложат вложиться в выгодный проект или приобрести дорогую вещь, о которой вы давно мечтали.

Несмотря на огромный соблазн сказать «Да!», лучше все же отказаться. Ведь выйти из этой сделки без потерь у вас точно не получится.