Українцям безкоштовно замінять старі лампи на нові: Мінекономіки

Українці зможуть обміняти свої старі лампи розжарювання на енергозберігаючі абсолютно безкоштовно. Відповідну державну програми вже анонсували в Міністерстві економіки . Про це стало відомо із заяви очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко.

Чиновниця розповіла, що українці зможуть здати свої лампи старого зразка, а замість них отримати енергозберігаючі LED-лампи, не заплативши ані гривні. Загалом у рамках програми передбачено обмін 50 млн ламп. Така ініціатива дозволить майже на 10% скоротити енергоспоживання та знизити навантаження на мережу, особливо у пікові години.

Свириденко також зазначила, що український уряд зараз прикладає чимало зусиль для зменшення наслідків ураження ворогом енергетичної інфраструктури країни. Переважно робота ведеться у двох напрямках:

збільшення виробництва власної енергії та її розумне розподілення;

впровадження заходів і програм, що мають на меті підвищення енергоефективності та відповідно зменшення обсягів споживання електрики.

Розповідаючи про нову програму, міністерка при нагоді подякувала Єврокомісії, яка зголосилася оплатити 30 млн світодіодних ламп для українців. Таким чином урядові залишилося знайти кошти для закупівлі ще 20 млн ламп. Хоча цілком можливо, що ці витрати погодяться профінансувати інші міжнародні партнери України.

За словами Юлії Свириденко, такий на перший погляд простий спосіб, як заміна ламп розжарювання на світлодіодні, може заощадити від 7% до 10% електроенергії, яку українці споживають у пікові години. А оскільки ситуація з енергопостачанням зараз критична, в уряді не збираються баритися із втіленням програми безкоштовного обміну ламп. Адже знизити напругу на енергомережу України потрібно у найкоротші терміни.

Незабаром Міністерство економіки України підготує та оприлюднить детальну інструкцію, за якою українці зможуть обміняти свої застарілі лампи на енергозберігаючі. Свириденко підкреслила, що цей механізм буде максимально простим, щоб скористатися програмою могла якнайбільша кількість українців.