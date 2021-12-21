Стало відомо, коли українцям чекати на відключення світла по вечорах

Українська енергетична галузь зараз переживає не найкращі часи. Через дефіцит вугілля для теплових електростанцій, доводиться компенсовувати нестачу енергії за допомогою АЕС. Наразі в країні працює 14 атомних енергоблоків і 15 наявних. Та якщо від постійного навантаження вони почнуть виходити з ладу, віялових відключень світла не уникнути.





Як зазначив Антон Зоркін, керівник енергетичного напрямку аналітичного центру BRDO, країна знаходиться за крок від енергетичної кризи. Безперервна робота практично всіх наявних енергоблоків атомних електростанцій загрожує перевантаженням системи. На випадок виходу з ладу одного агрегату, нестачу електрики покриє резервний 15-й блок. Та якщо не зможуть працювати два енергоблоки – з’явиться дефіцит приблизно у 1000 МВт. В умовах обмеженої кількості пального для теплових станцій, компенсувати таку енергетичну діру буде просто неможливо.

«Такі обставини неодмінно призведуть до необхідності аварійного відключення споживачів», – зазначив експерт. В той самий час Зоркін пояснив, що відмикати від енергопостачання населення без крайньої потреби ніхто не збирається. В першу чергу обмежать у користуванні енергоресурсом великі промислові підприємства. Побутові споживачі у списку відключення будуть останніми, тож їх проблема може взагалі не торкнутися.

Щодо термінів можливого відключення, то тут все залежить він витривалості енергоблоків вітчизняних АЕС. Та навіть за найбільш оптимістичним сценарієм, коли АЕС стабільно пройдуть опалювальний сезон, навесні більшу частину енергоблоків доведеться одночасно «списати» на ремонт. Адже відпрацьоване паливо потрібно буде замінити.

Виходить, що рано чи пізно ми все одно прийдемо до віялових відключень світла. Якщо у таких екстрених заходах не виникне потреби взимку, то навесні чи влітку точно з’явиться дефіцит енергії через профілактичний ремонт більшості енергоблоків АЕС. Тож незабаром українцям доведеться пригадати далекий 2014 рік, коли відключення світла нікого не дивувало, та й вечеря при свічках була не романтичним жестом, а звичайною рутиною.