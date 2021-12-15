Опалювати квартири електроенергією стане вдвічі дорожче

У грудні поточного року опалювати житло електрикою стало майже удвічі дорожче ніж у грудні 2020 року. А все через скасування пільгового тарифу на електроопалення. При цьому вартість обігріву газом також зросла, та не так критично.





В яку ціну цієї зими обійдеться українцям тепло в домівках розповіла директорка компанії-постачальника електроенергії «Закарпаттяенергозбут» Наталія Німець. Взявши за приклад одного зі своїх клієнтів, що обігріває будинок площею 110 кв. м, вона наочно продемонструвала вражаючу різницю в ціні. Торік споживач використав за місяць грудень 2117 кіловатів, за які заплатив 1160 грн. А от зараз, у 2021-му за ту саму кількість енергії він заплатить вже 2166 грн.

При цьому у користувача встановлений двофакторний лічильник, а 75% усієї енергії він споживає в нічні години, тобто в режимі економії. Якби не таке розумне користування ресурсом, оплата за обігрів житла могла б коштувати йому близько 3500 грн на місяць.

Така різниця між платіжками 2020 та 2021 років стала наслідком відміни пільгового тарифу на електроопалення. Торік громадянин міг споживати до 3 тис. кіловатів на обігрів свого житла за тарифом 0,9 грн за кВт*год. А за наявності двофакторного лічильника, спожиті з 23 до 7 год кіловати розраховувалися за ціною 0,45 грн за кВт*год. Зараз же 1 кіловат енергії продають по фіксованій ціні 1,68 грн.

Натомість щоб обігріти аналогічний метраж житлоплощі газом, потрібно спалити до 400 «кубів» ресурсу. Торік за такий об’єм українці платили 3,1 тис. грн, а зараз ціна зросла до 3,2 тис. грн. Виходить, що вартість обох видів опалення в зимовий сезон 2021/2022 практично зрівнялася. Хоча за економного споживання опалювати електрикою все ж буде дешевше. Тим більше, що ціна на газ, незважаючи на всі старання уряду, зараз є дуже непередбачуваною.