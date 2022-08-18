Скільки українці заплатять за газ узимку: Нафтогаз назвав ціну

В Україні вартість газу протягом опалювального сезону змінюватися не буде. Національний постачальник ГК «Нафтогаз України» вже зафіксував ціну для споживачів на всю зиму. Клієнти компанії будуть купувати ресурс за річним тарифом «Фіксований», згідно з яким ціна ціна кубічного метра пального становить 7,96 грн.





Як зазначили у прес-службі «Нафтогазу», платити по 7,96 грн за куб українці зможуть аж до завершення опалювального сезону, тобто до 1 травня 2023-го року. Там також зазначили, що встановлення постачальником такого тарифу є неабияким виявленням лояльності до клієнтів. Адже в теперішніх умовах це порівняно невелика ціна.

У «Нафтогазі» закликали клієнтів відплатити компанії «тією ж монетою» і по можливості вчасно сплачувати рахунки за газ. Така відповідальна поведінка споживачів допоможе успішно пройти опалювальний сезон та стане своєрідним вкладом у перемогу України.

Пресс-служба найбільшого українського газопостачальника також вказала на значне здорожчання «блакитного палива» у країнах Європи. Зокрема у Литві вартість газу збільшилася до 42 грн, у Молдові – до 44 грн, а в сусідній Польші цінник на ресурс перевищив 53 грн за кубічний метр. Тобто ціна пального для європейців зараз є у 7-8 разів вищою, ніж для українських споживачів.

Головними причинами здорожчання газу в Європі представники державної компанії вважають підвищення його закупівельної вартості на ринку. Не останню роль у ціновому колапсі зіграв і газовий шантаж росіян.

Та українцям все ж радять не порівнювати вітчизняні тарифи з європейськими. Адже доходи споживачів з України та ЄС відрізняються в рази.

Нагадаємо, що в Україні зараз активно розвивають власні газовидобувні потужності. Зокрема у перших числах серпня почала працювати нова компресорна станція, що належить компанії «Укргазвидобування». Додаткове джерело видобутку допоможе забезпечити стабільше проходження опалювального сезону та зменшити обсяги закупівель ресурсу з-за кордону.