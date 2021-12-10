Xiaomi 12 Ultra шокував кількістю елементів на задній кришці

Попереду грандіозна прем’єра – Xiaomi готує до виходу нове покоління флагманських смартфонів, яких, ймовірно, буде аж три. Зовнішній вигляд одного з них шокує – китайський виробник викладеться на повну.





Так виглядає топовий Xiaomi 12 Ultra

Все свідчить про те, що Xiaomi представить нове покоління флагманських смартфонів наприкінці цього місяця. До нього увійдуть як мінімум три висококласні моделі: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro та Xiaomi 12 Ultra. Крім того, пізніше вийдуть більш бюджетні версії Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Lite та Xiaomi 12 Lite Zoom. Не виключено, що на цьому справа не закінчиться, адже компанія відома великим асортиментом пристроїв, які мінімально відрізняються один від одного.

Перед анонсом новинок у мережу проникли фото болванок для виробництва чохлів старших моделей серії, завдяки чому ми дізналися, як виглядатиме задня панель смартфонів і скільки об’єктивів розміститься в основній камері.

Базова модель та Pro-версія виглядає досить стандартно. Смартфони отримають по три об’єктиви, і за попередніми даними, основний матиме розширення 50 мегапікселів.

А ось задня панель Xiaomi 12 Ultra виглядає просто шалено. У корпусі цілих вісім отворів! Звичайно, не скрізь поставлять об’єктиви, але модулів напевно буде більше, ніж у інших моделей, а доповнять їх сенсори, що підтримують роботу камери – лазерний автофокус, ToF-сенсор або повноцінний LiDAR, як в останніх iPhone.

Чохол для Xiaomi 12 Ultra також вказує, що виробник відмовився від використання додаткового прямокутного екрана на задній панелі, як Mi 11 Ultra. Але є ймовірність, що дисплей буде зменшений і розміститься в центральному колі, адже його розміри теж досить значні.

Ми не знаємо, коли саме китайський гігант представить нове покоління флагманів, але з чуток у грудні дебютує тільки наступник Mi 11, а моделі Pro і Ultra вийдуть вже в 2022 році. Груднева конференція Xiaomi триватиме аж чотири (!) години, так що там може статися все, що завгодно. Очікується, що на заході також буде анонсована нова прошивка MIUI 13.