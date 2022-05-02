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Huawei представила недорогий планшет MatePad SE на своїй фірмовій ОС

Пристрій отримав IPS-екран діагоналлю 10,1 дюйми роздільною здатністю Full HD 1920 x 1200 пікселів.

02.05.2022
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Huawei MatePad SE

Китайська компанія Huawei офіційно представила новий доступний планшетний комп’ютер MatePad SE. Пристрій працює під управлінням фірмової операційної системи HarmonyOS 2.


Новинка отримала IPS-екран діагоналлю10,1 дюйма роздільною здатністю Full HD 1920 x 1200 пікселів. Основою моделі став фірмовий восьмиядерний процесор Kirin 710A. Передбачено 4 Гбайт оперативної та 128 Гбайт постійної пам’яті. Базова версія оцінена в 200 доларів, а модель із підтримкою LTE-мереж пропонується за 230 доларів. За автономність планшета відповідає акумулятор ємністю 5100 мАг.

Є слот для карт пам’яті формату MicroSD, порт USB Type-C і дві камери роздільної здатності 5 і 2 мегапікселі. Офіційну дату початку продажів новинки буде оголошено пізніше.

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02.05.2022
Менше хвилини
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