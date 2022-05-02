Huawei представила недорогий планшет MatePad SE на своїй фірмовій ОС

Китайська компанія Huawei офіційно представила новий доступний планшетний комп’ютер MatePad SE. Пристрій працює під управлінням фірмової операційної системи HarmonyOS 2.





Новинка отримала IPS-екран діагоналлю10,1 дюйма роздільною здатністю Full HD 1920 x 1200 пікселів. Основою моделі став фірмовий восьмиядерний процесор Kirin 710A. Передбачено 4 Гбайт оперативної та 128 Гбайт постійної пам’яті. Базова версія оцінена в 200 доларів, а модель із підтримкою LTE-мереж пропонується за 230 доларів. За автономність планшета відповідає акумулятор ємністю 5100 мАг.

Є слот для карт пам’яті формату MicroSD, порт USB Type-C і дві камери роздільної здатності 5 і 2 мегапікселі. Офіційну дату початку продажів новинки буде оголошено пізніше.