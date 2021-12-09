Акция ремонта Samsung A11 A12 A30s A50 A72 минус 300 грн на замену экрана
Сервисный центр Мастерфон проводит акцию замена оригинальных дисплейных модулей со скидкой в декабре.
Оригинал 100% -поставка по линии сервисных центров Samsung
- GH82-24490A Дисплей Samsung A12 A125f (ориг черный с сенсором) 1950-250=1700 грн
- GH81-18760A Замена Дисплей Samsung A11 A115f (ориг черный с сенсором) 2750-350=2400 грн
- GH82-24490A A21 1950-250=1700 грн
- A307 Samsung A30s Черный Black GH82-21190A 2600 -300 =2200 грн
- GH82-19204A Дисплей Samsung A50 A505f (ориг черный с сенсором) 2850-350=2500 грн
- GH82-25460D Дисплей Samsung A72 A725f (ориг белый с сенсором) 4100-800=3300 грн
- GH82-25460A Дисплей Samsung A72 A725f (ориг черный с сенсором) 4100-800=3300 грн
- GH82-22123D Дисплей Samsung S20 G980f (G981f ориг голубой с сенсором) 8750-520= 8230 грн
- GH82-25043A Дисплей Samsung M12 M127f (ориг черный с сенсором) 2650-250=2400 грн
- GH82-20838A Дисплей Samsung Note 10 Plus N975f (ориг черный с сенсором) 9750-600= 9170 грн
Акция на замену оригинальных запчастей
- “Замена аккумулятора (EB-BA217ABY)
Part Number: GH82-22989A” Samsung M12 SM-M127 990 грн в наличии
- “Нижняя плата разъём зу ASSY SUB PBA-SM-A125F
Part Number: GH96-14044A” Samsung M12 SM-M127 950 грн в наличии
- Замена платы M31 2830
- Замена Бузер ориг 670
Преимущества замены экрана самсунг в Мастерфон
Хотим сказать, что в результате падения в телефоне кроме треснутого экрана могут проявится другие неисправности.
При ремонте смартфона в нашем сервисном центре инженеры компании, выполнят всю нужную диагностику и точно установят возможные неисправности. Наша компания дает гарантию на установленные запасные части, а также на все проведенные работы. Мы выполним замену стекла или экрана на Samsung Galaxy по привлекательной стоимости. Обращайтесь – любую необходимую вам информацию вы всегда можете оперативно получить у наших сотрудников.
Наши сервисы:
- м. Политехнический Институт, пр. Победы 33/1, тел. (067) 103-34-02
- м. Позняки, ул. Мишуги 9а, тел. (050) 255-48-36
- м. Дарница, ул. Попудренко 7а, тел. (063) 024-91-94
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