Бізнес та акції

Акция ремонта Samsung A11 A12 A30s A50 A72 минус 300 грн на замену экрана

09.12.2021
1 хвилина на прочитання
Samsung Galaxy A50

Сервисный центр Мастерфон проводит акцию замена оригинальных дисплейных модулей со скидкой в декабре.


Оригинал 100% -поставка по линии сервисных центров Samsung

  • GH82-24490A Дисплей Samsung A12 A125f (ориг черный с сенсором) 1950-250=1700 грн
  • GH81-18760A Замена Дисплей Samsung A11 A115f (ориг черный с сенсором) 2750-350=2400 грн
  • GH82-24490A A21 1950-250=1700 грн
  • A307 Samsung A30s Черный Black GH82-21190A 2600 -300 =2200 грн
  • GH82-19204A Дисплей Samsung A50 A505f (ориг черный с сенсором) 2850-350=2500 грн
  • GH82-25460D Дисплей Samsung A72 A725f (ориг белый с сенсором) 4100-800=3300 грн
  • GH82-25460A Дисплей Samsung A72 A725f (ориг черный с сенсором) 4100-800=3300 грн
  • GH82-22123D Дисплей Samsung S20 G980f (G981f ориг голубой с сенсором) 8750-520= 8230 грн
  • GH82-25043A Дисплей Samsung M12 M127f (ориг черный с сенсором) 2650-250=2400 грн
  • GH82-20838A Дисплей Samsung Note 10 Plus N975f (ориг черный с сенсором) 9750-600= 9170 грн

samsung

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Акция на замену оригинальных запчастей

  • “Замена аккумулятора (EB-BA217ABY)
    Part Number: GH82-22989A” Samsung M12 SM-M127 990 грн в наличии
  • “Нижняя плата разъём зу ASSY SUB PBA-SM-A125F
    Part Number: GH96-14044A” Samsung M12 SM-M127 950 грн в наличии
  • Замена платы M31 2830
  • Замена Бузер ориг 670

Преимущества замены экрана самсунг в Мастерфон

Хотим сказать, что в результате падения в телефоне кроме треснутого экрана могут проявится другие неисправности.

При ремонте смартфона в нашем сервисном центре инженеры компании, выполнят всю нужную диагностику и точно установят возможные неисправности. Наша компания дает гарантию на установленные запасные части, а также на все проведенные работы. Мы выполним замену стекла или экрана на Samsung Galaxy по привлекательной стоимости. Обращайтесь – любую необходимую вам информацию вы всегда можете оперативно получить у наших сотрудников.

Наши сервисы:

  • м. Политехнический Институт, пр. Победы 33/1, тел. (067) 103-34-02
  • м. Позняки, ул. Мишуги 9а, тел. (050) 255-48-36
  • м. Дарница, ул. Попудренко 7а, тел. (063) 024-91-94

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09.12.2021
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