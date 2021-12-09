Найкращі смартфони, що вийшли в 2021 році і на які вже сильно впала

За 2021 рік вийшло дуже багато хороших смартфонів, але багато хто з них коштувало значно дорожче, ніж того хотілося б. На щастя, поступово деякі моделі трохи втратили у ціні, тому зараз найкращий момент, щоб їх купити. Про які саме пристрої йдеться? Читайте статтю, щоб дізнатися.





№5 – Realme Narzo 30

За свої гроші Realme Narzo 30 – один із найкращих варіантів, які можна знайти на ринку. У нього плавний 90-герцевий екран та продуктивний процесор Helio G95. Ємний АКБ на 5000 мАг гарантує до двох днів автономної роботи, а 30-ватний адаптер за годину підживлює його до 100%. Також є потрійна камера 48+2+2 МП та NFC-мітка для безконтактної оплати.

№4 – Poco X3 Pro

Poco X3 Pro – найкращий у плані потужності смартфон ціною до 10 тисяч гривень. Завдяки Snapdragon 860 на слоті процесора. Завдяки такій платформі телефон вибиває 560 тисяч балів в AnTuTu і тягне ігри не гірше за флагмани. Зручно з телефону і споживати медіаконтент – завдяки 120-герцевому IPS дисплею та стереодинамікам.

№3 – Realme 8

Ефектний смартфон з 6.4-дюймовим AMOLED дисплеєм та 30-ватною зарядкою. Завдяки їй батарея ємністю 5000 мАч повністю насичується за годину. Гарний апарат і в частині фотоможливостей – квадрокамера 64+8+2+2 МП робить деталізовані знімки із природними кольорами.

№2 – Redmi Note 10 Pro



Redmi Note 10 Pro – найдоступніший смартфон на ринку зі 120-герцевою AMOLED панеллю. Дивно, що і з рештою характеристик у нього все гаразд: Snapdragon 732G на слоті процесора вирішує будь-які завдання, стереодинаміки видають гучний і чистий звук, є NFC та ІЧ-порт, а також квадрокамера з основним сенсором на 108 МП.

№1 – Samsung Galaxy A52

Найкращий середньобюджетник корейців. Крім крутого дизайну з «шовковою» спинкою, модель пропонує вологозахист IP67, якого немає в жодному іншому смартфоні за ці гроші, а також 6.5-дюймовий Super AMOLED дисплей із частотою 90 Гц. У основного фотодатчика на 64 МП є оптичний стаб, а як процесор корейці нарешті встановили нормальну платформу – Snapdragon 720G.