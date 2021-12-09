Hardnews

Найкращі смартфони, що вийшли в 2021 році і на які вже сильно впала

09.12.2021
1 хвилина на прочитання
Samsung Galaxy A52

За 2021 рік вийшло дуже багато хороших смартфонів, але багато хто з них коштувало значно дорожче, ніж того хотілося б. На щастя, поступово деякі моделі трохи втратили у ціні, тому зараз найкращий момент, щоб їх купити. Про які саме пристрої йдеться? Читайте статтю, щоб дізнатися.


№5 – Realme Narzo 30

Новини по темі

За свої гроші Realme Narzo 30 – один із найкращих варіантів, які можна знайти на ринку. У нього плавний 90-герцевий екран та продуктивний процесор Helio G95. Ємний АКБ на 5000 мАг гарантує до двох днів автономної роботи, а 30-ватний адаптер за годину підживлює його до 100%. Також є потрійна камера 48+2+2 МП та NFC-мітка для безконтактної оплати.

№4 – Poco X3 Pro

POCO X3 Pro

Poco X3 Pro – найкращий у плані потужності смартфон ціною до 10 тисяч гривень. Завдяки Snapdragon 860 на слоті процесора. Завдяки такій платформі телефон вибиває 560 тисяч балів в AnTuTu і тягне ігри не гірше за флагмани. Зручно з телефону і споживати медіаконтент – завдяки 120-герцевому IPS дисплею та стереодинамікам.

№3 – Realme 8

Realme 8i

Ефектний смартфон з 6.4-дюймовим AMOLED дисплеєм та 30-ватною зарядкою. Завдяки їй батарея ємністю 5000 мАч повністю насичується за годину. Гарний апарат і в частині фотоможливостей – квадрокамера 64+8+2+2 МП робить деталізовані знімки із природними кольорами.

№2 – Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10 Pro – найдоступніший смартфон на ринку зі 120-герцевою AMOLED панеллю. Дивно, що і з рештою характеристик у нього все гаразд: Snapdragon 732G на слоті процесора вирішує будь-які завдання, стереодинаміки видають гучний і чистий звук, є NFC та ІЧ-порт, а також квадрокамера з основним сенсором на 108 МП.

№1 – Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52

Найкращий середньобюджетник корейців. Крім крутого дизайну з «шовковою» спинкою, модель пропонує вологозахист IP67, якого немає в жодному іншому смартфоні за ці гроші, а також 6.5-дюймовий Super AMOLED дисплей із частотою 90 Гц. У основного фотодатчика на 64 МП є оптичний стаб, а як процесор корейці нарешті встановили нормальну платформу – Snapdragon 720G.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
09.12.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

магазин

Розкрито схеми того, як дурять українців при покупці телефонів

08.12.2021

Для вирушення яких завдань можна використовувати камеру смартфона

08.12.2021
Фотографії

Українцям пояснили, чому важливо оцифрувати старі фото як найшвидше

08.12.2021
TLC

Китайці готують смартфони, який перетворюється в 10 дюймовий планшет

07.12.2021
Back to top button