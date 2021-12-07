Лікар Комаровський розвіяв найпопулярніший міф про солодощі

Лікар-педіатр, телеведучий Євген Комаровський відповів на популярне питання про потяг до солодкого. У рубриці «Запитай у Комаровського» в ефірі телеканалу «Україна» лікар запевнив, що бажання з’їсти щось солодке не є симптомом будь-якої хвороби. Випуск опублікований на його YouTube- каналі.





За словами Комаровського, величезній кількості людей завжди хочеться солодкого. «Якщо ви думаєте, що потяг до солодкого — це симптом якоїсь таємної хвороби, то це велика помилка. Немає такої хвороби», – пояснив медик. Він визнав, що потяг до солоного чи екзотичних поєднань, на кшталт полуниці з оселедцем, може бути симптомом певних станів, але потяг до солодкого — ніколи.

Медик заявив, що постійний інтерес із солодким пов’язаний з вихованням. Це просто шкідлива звичка. Людина може жити без додаткового цукру», – сказав Комаровський, пояснивши, що залежність від цукру є психологічною проблемою, а не фізіологічною.

У той же час лікар закликав не впадати у відчай, а просто поступово почати стежити за своїм харчуванням. «Це нормально – хотіти смачненьке! Це нормально – отримувати задоволення від смачненького! І це не є ознакою хвороби. Це ознака того, що настав час брати себе в руки», — підсумував Комаровський.