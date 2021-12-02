Розкрито спосіб заробітку на новому штамі COVID-19

Поки весь світ намагається вирішити проблему появи найновішого штаму COVID-19, у мережі почали спливати поради, як на тому, що відбувається, можна заробити.





За словами генерального директора американської компанії SpringOwl Asset Management Джейсона Адера, треба зіграти на падінні вартості акцій компаній у сфері туризму. Він назвав спад тимчасовим явищем.

Адер вважає, що згодом папери в будь-якому випадку подорожчають, а отже інвестори, що купили їх на мінімумі, зможуть заробити. Фахівець заявив, що щось подібне відбувалося наприкінці 2020 року, коли стало відомо про виявлення дельта-варіанту коронавірусу.

Нагадаємо, що 26 листопада, на тлі новин про появу нового штаму COVID-19, ринки по всьому світу просіли. Так, S&P 500 лише за кілька хвилин з моменту старту торгів впав на 1,6%, Dow Jones – на 2,2%, а Nasdaq – на 1,2%