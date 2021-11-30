Коли в грудні чекати бабине літо – синоптики здивували своєю заявою

Бабине літо серед грудня в Україні — ось чого варто очікувати, за прогнозами синоптиків. З одного боку, така заява радує. Адже хочеться побільше теплих днів. Проте, скоро Новий Рік — люди хочуть снігу, морозу, зимового настрою.





Чому так тепло взимку — відповіли синоптики

В кінці листопада по країні пронеслися штормові вітри та принесли з собою справжню весну. Сонячна активність відносно спокійна, геомагнітних бур не очікується.

Зміни клімату на цей час є незворотними. Зима стала м’якішою, теплішою, кількість опадів зменшилась. Справжнє бабине літо почнеться на початку грудня, 2 і 3 числа буде сонячно, тепло і сухо. Відмінний час для прогулянок на свіжому повітрі.

У центральних і північних регіонах стовпчики термометрів покажуть +13 градусів тепла. На півдні України буде ще тепліше. Чисте небо, відсутність вітру дозволить насолодиться теплими грудневими днями.

В акваторії Чорного та Азовського морів штиль. Температура води в Азовському морі +14 … + 15 градусів, в Чорному морі +10 … + 12 градусів. Минулого року грудень був холодніший. У січні замерзло Азовське море. У цьому сезоні синоптики кажуть, що погода в грудні буде дуже мінливою, тому принесе не мало клопоту.

У східних областях середньодобова температура в межах + 9 … + 14 градусів тепла. На заході країни замість звичних -6 … -9 для грудня буде 0 градусів. У Карпатах всього -6 градусів. Хоча там ще в листопаді випав перший сніг і морози були неабияк міцніше.

Тривати це буде недовго, буквально кілька днів. А потім повернеться похолодання, мокрий сніг, морози, ожеледь.