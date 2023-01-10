Тиждень любовних перипетій: які романтичні пригоди чекають на представників зодіаку до 15 грудня

Поточний тиждень принесе низку романтичних сюрпризів майже всім знакам зодіакального кола. На них чекають палкі побачення, повернення партнерів з далекого минулого та нелегкий вибір між продовженням стосунків та рішучим розривом. Астрологи розповіли, що чекає на представників всіх зодіакальних знаків до 15 грудня.

Овен

Овенам доведеться поглянути на свої стосунки під іншим кутом. В результаті вони припинять зациклюватися на негативних рисах партнера і сприймати його як ворога. Представники знаку почнуть більше часу присвячувати другій половинці, зробивши особисте життя своїм головним пріоритетом.

Тілець

Протягом цього тижня Тільці поглиблять свій зв’язок із коханою людиною. Їх почуття стануть значно сильнішими, тож дехто з уродженців знаку навіть замислиться про весілля.

Близнюки

Романтична атмосфера поглине Близнюків і змусить робити нехарактерні для них речі. Наприклад уродженці знаку можуть зробити сюрприз другій половинці, забравши її із собою в подорож. А на самотніх Близнюків чекає неочікувана зустріч.

Рак

Ракам доведеться заново вчитися шукати спільну мову зі своїм партнером. Протягом тижня вони вислухають чимало претензій щодо своєї поведінки, з якими будуть змушені погодитися. Астрологи радять Ракам сприйняти критику спокійно і спробувати змінити свій підхід до спілкування в парі, щоб не втратити стосунків.

Лев

Самоаналіз та робота над стосунками – саме цим увесь тиждень будуть зайняті Леви. На них чекають багатогодинні розмови з другою половинкою, під час яких вони вирішать свої проблеми та врешті зможуть порозумітися. Стосунки Левів вийдуть на новий рівень і приноситимуть їм щодня лише позитивні емоції.

Діва

Діви врешті наважаться відверто поговорити з коханою людиною та пояснити, що їх не влаштовує у стосунках. Астрологи радять їм не сумніватися у власних відчуттях та бути більш рішучими. Якщо партнер не виявить бажання піти на зустріч, варто задуматися над завершенням відносин.

Терези

Представники знаку, які нещодавно залишили свого партнера, цього тижня серйозно замисляться над поверненням. Проаналізувавши ситуацію вони зрозуміють, що погарячкували. Терези спробують відновити зв’язок і вмовити колишнього/колишню, що готові працювати над стосунками.

Скорпіон

Скорпіони зрозуміють, що насправді відчувають до свого партнера і наважаться зробити наступний крок. Цей тиждень стане тижнем розмов про майбутнє – весілля, переїзд та щасливе сімейне життя.

Стрілець

Стрільцям, які вже давно у стосунках, хвилюватися немає причини. Астрологи лише радять виявляти трохи менше егоїзму, натомість частіше думати про почуття партнера. Самотні ж Стрільці цього тижня можуть знайти собі пару. Хоч із новими знайомствами їм радять бути дуже обережними.

Козеріг

Козероги вирішать перегорнути сторінку і залишити минуле в минулому. Вони з азартом поринуть у нові стосунки і ні на хвилину про це не пошкодують. У партнері Козероги знайдуть ніжність та розуміння, за якими так давно тужили. Щастя наповнить їх серце «аж по самі вінця».

Водолій

Водолії відкриються назустріч новим відносинам і неодмінно зустрінуть когось особливого. Представники знаку, які змушені були тимчасово розлучитися зі своєю половинкою, зрозуміють справжній сенс цього нелегкого періоду. Вони зуміють провести час розлуки з користю та повернутися до коханого/коханої із серцем, наповненим найніжнішими почуттями.

Риби

Рибам не варто спішити, намагаючись надати своїм стосункам певного статусу. Ця пара поки не готова рухатися далі. Рибам та їх партнерам варто укріпити свій емоційний зв’язок. Та не зважаючи на зусилля закоханих, лише час вирішить, чи завершаться ці стосунки весіллям.