Деяким українцям будуть виплачувати ще одну пенсію: хто її отримає

Українські пенсіонери незабаром зможуть отримати ще один вид пенсії – меценатську. Це пенсія, яку фінансують родичі чи знайомі пенсіонера за допомогою внесків до Пенсійного фонду. При цьому 30% від суми внеску, зробленого на ім’я конкретної особи, йдуть на збільшення пенсій іншим українським пенсіонерам.

Закон, що дозволяє українцям робити благодійні внески до Пенсійного фонду, був прийнятий ще у 2022 році. Згідно з його приписами цільовий внесок, призначений на збільшення виплат конкретного пенсіонера, ділиться на дві частини. 70% від суми пожертви отримує пенсіонер, якому вона призначена, а решту 30% Пенсійний фонд може витратити на пенсії інших громадян.

Наприклад якщо син вирішив допомогти старенькій матері і зробив благодійний внесок на її ім’я в сумі 10 тис. грн, то вона отримає +7 тис. грн до пенсії. Натомість 3 тис. грн з цієї суми ПФУ використає на допомогу стареньким, що мають дуже низьку пенсію.

Про можливість зробити добровільний внесок Пенсійний фонд повідомив українців на своїй Facebook-сторінці. Представники ПФУ також зазначили, що для таких внесків у них є спеціальний рахунок.

До речі зробити внесок українці можуть не лише на користь конкретного пенсіонера, а й безособово. Тоді всі внесені кошти підуть за збільшення пенсій українцям, які найбільше цього потребують.

Кому не дозволять вийти на пенсію?

Деяким українцям через підвищення вимог до стажу не вдасться вийти на пенсію у 60 років. На сьогоднішній день для цього потрібно мати за плечима принаймні 30 років стажу. Проте до завершення пенсійної реформи у 2028 році мінімальний стаж підвищиться до 35 років.

Якщо пенсіонер не встигне стільки відпрацювати, йому доведеться зачекати з виходом на заслужений відпочинок до 63 або 65 років. Для 63-річних пенсіонерів мінімальний стаж, що дозволяє вийти на пенсію, становить 20 років. До 2028 року він виросте до 25 років. Натомість у 65 років оформити пенсію можна навіть зі стажем у 15 років. Хоча в 2028-му для цього знадобиться вже 20-річний стаж.