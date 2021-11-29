5 причин перейти з Windows на Linux і не пошкодувати про це

Редакція GSMinfo зібрала 5 причин перейти з Windows на Linux і не пошкодувати про це. До речі, Linux можна поставити поруч із Windows однією комп’ютер.





Причина №1 – Я можу

Розібратися в установці та налаштуванні Linux з нуля не просто. Даний захід прокачає ваші навички у пошуку та обробці інформації. І допоможе «відчути» комп’ютер і всі аспекти його роботи. Linux практично прозорий – згодом ви розумітимете, які процеси і в який момент відбуваються у вашому ПК.

Причина №2 – Швидкість

У Windows 10 дуже багато поставлено на графіку та гарний зовнішній вигляд. Все це призводить до того, що для цієї операційної системи потрібний хороший потужний комп’ютер. А для Windows 11 так взагалі потрібне сучасне залізо. Linux має різні збірки, в яких графіка та інтерфейс мінімізовані — навіть слабкий комп’ютер працюватиме дуже швидко. До того ж, Linux легко налаштувати під себе та відключити все, що вантажить систему чи не потрібно вам.

Причина №3 – Безпека

Так як Unix-подібні системи не користуються тією популярністю, якою користується Windows – під Linux вірусів практично немає. Просто погані хлопці не хочуть гаяти час на вірус, який не буде масовим. Про шкідливі програми у цій операційній системі можна забути. Більше того, більшість програм скачується із загального репозиторію, який контролюється спільнотою Linux.

Причина №4 – Гроші

Ліцензія для Windows коштує грошей. Багато програм також платні. Більшість збірок Linux безкоштовні та підтримуються розробниками на рівні ентузіазму. Але це не заважає операційній системі бути сучасною та технологічною.

Переважна більшість програм для цієї операційної системи безкоштовні. Так, звісно, ​​до них треба звикнути. Але ті, хто звик – не скаржаться.

До того ж є спеціальні збірки Linux для людей різних професій — весь набір безкоштовних програм уже в комплекті! Можливо, Windows хотіла б також, але антимонопольні органи вже хотіли навіть заборонити вбудований браузер, давши вибір користувачеві вибрати його самостійно. На Linux антимонопольне законодавство не діє, оскільки збірки надаються безкоштовно.

Причина №5 – Велике співтовариство

Існує безліч різних ресурсів і спільнот по Linux. Люди об’єднані спільною ідеєю і на чистому ентузіазмі готові вам все показати та розповісти. У Windows звичайно є свої спільноти, але згуртованість людей вже не та. Велика спільнота позитивно впливає на користувача, розвиваючи його кругозір і розширюючи потік інформації. Ну і, звичайно, можна знайти друзів та співрозмовників з цікавих тем, адже більшість лінуксоїдів — освічені та цікаві люди, готові підтримати будь-яку тему.