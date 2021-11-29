Тариф «Річний» закінчиться 31 грудня: як і скільки будуть платити споживачі за газ

Тариф «Річний» від Нафтогазу пропонує доступну вартість на блакитне паливо в Україні. Згідно з його умовами споживачі платять 6,45 грн. за 1 кубометр протягом року. Його дія закінчується 31 грудня. За яким тарифом доведеться платити побутовим споживачам з 2022 року вже краще задуматися зараз. Якщо не перейти на більш вигідні ціни, можна заплатити «втричі дорого».





Новий рік — нові ціни

Українці вже не перший рік живуть в режимі «економії». Частково цей спосіб життя був перейнятий у європейців. Частково громадяни змушені рахувати «куди та скільки витрачають» через низький рівень життя.

Нафтогаз вже зараз пропонує клієнтам укласти договір на рік за тарифним планом «фіксований». Він буде дорожче, ніж «річний», але все одно нижче ніж у багатьох інших постачальників. У деяких компаній вартість доходить до 15 й більше гривень за кубометр.

У тарифі «фіксований» вартість газу 7,96 грн за м куб. Він буде діяти до закінчення опалювального сезону. При цьому можна не боятися використовувати газ понад норму.

Підключитися до тарифу може кожен споживач через особистий кабінет. Для цього потрібно зайти на офіційний сайт, і виконати не складну інструкцію. Перехід на новий тариф можна зробити навіть зі смартфона.

Дія тарифу «Пільговий» також добігає кінця

Ще одна малоприємна новина для бюджетних установ «витікання терміну дії пільгової ціни». Юрій Вітренко глава компанії «Нафтогаз» зазначив, що очікується стабілізація цін до травня наступного року.

Ситуація, яка склалася в Європі сьогодні є тимчасовою. Через високий попит зростає вартість блакитного палива на ринку. В реальності вартість така необґрунтована. Здебільшого це пов’язано із запуском газопроводу «Північний потік 2».