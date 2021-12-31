Ні відправити, ні отримати: як будуть працювати Нова пошта та Укрпошта на свята

Українські поштові оператори визначилися зі своїм розкладом роботи на свята. Цьогоріч святкові вихідні в країні триватимуть з 1 до 3 січня, а також з 7 до 9 січня. Більшість відділень «Укрпошти» та Нової пошти працюватимуть навіть у деякі державні вихідні, що правда робочий день у них буде скорочений. Тож відправку та отримання посилок на свята українцям доведеться ретельно планувати.





Нова пошта

1 січня – не працюватимуть ані відділення, ані кур’єри. Також у цей день не розвозитимуть новоприбулі посилки до поштоматів. Можна буде лише забрати відправлення, які надійшли раніше, та вже очікують на власника.

3 січня – усі філіали оператора працюватимуть за недільним розкладом. Тобто більша частина відділень обслуговуватиме клієнтів з 10 до 18 години.

7 січня – відділення та кур’єрська служба не працюватимуть. Не буде й доставки посилок до поштоматів.

«Укрпошта»

1 січня – увесь персонал «Укрпошти» буде вихідний. Працюватимуть лише 20 відділень, які будуть черговими на випадок термінових відправлень. Список таких філіалів вже опублікований на офіційному сайті поштової служби, разом із годинами роботи, які для кожного відділення будуть різними.

7 січня – режим роботи поштової служби такий самий, як і 1 січня. Лише кількість чергових відділень у цей день буде майже вдвічі більшою – аж 37 штук. У всі інші святкові дні «Укрпошта» працюватиме за звичним графіком.

Отож якщо ви ще не встигли замовити подарунки близьким на Різдво, варто поспішити. Адже час роботи відділень поштових служб у вихідні дні буде зменшено, натомість кількість бажаючих надіслати чи отримати посилку може суттєво зрости. У зв’язку з цим в Новій пошті також попрохали клієнтів оформлювати невеликі замовлення на поштомати. Таким чином можна буде отримати віправлення більш оперативно, уникнувши довгого очікування у черзі.