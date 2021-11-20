Решение принято: в Украине изменится цена мобильной связи

Сколько мобильные операторы зарабатывают на украинцах? Знаете ли вы точно количество абонентов хоть у одной компании? Ранее информация такого характера не подлежала разглашению. В скором времени все измениться. Всё потому что Кабмин принял новое решение в добавок к постановлению №835.





После изменений участники данного рынка будут вынуждены пересмотреть стоимость тарифов. Все потому что теперь операторы должны будут раскрыть информацию, связанную с доходами.

Теперь каждый украинец сможет увидеть, сколько на нем зарабатывает компания и выбрать ту, которая ведет свою деятельность максимально открыто и честно по их мнению. Компании монополисты, такие как Киевстар и Vodafone пока что никак не комментируют ситуацию. Как они будут действовать дальше, тоже неизвестно.

Комментарии экспертов

И так понятно, что монополисты поставили слишком высокую цену на свои услуги. И как только на рынке появляется компания с меньшими аппетитами, многих начинает беспокоить вопрос «Насколько целесообразна стоимость услуг оператора?».

Станислав Прибитько глава экспертной группы Минцифры прокомментировал такое решение Кабинета министров. Дело в том, что с момента появления мобильной связи в Украине, никто никогда не знал о пользователях ничего:

сколько они приносят денег;

сколько клиентов у компаний;

как формируется тариф;

насколько рынок конкурентный.

Такой ход от правительства действительно может привести к снижению цен на обильную связь, а также на улучшение ее качества. Точно спрогнозировать ситуацию пока сложно, но в любом случае это принесет свои преимуществе всем, кто пользуется мобильной связью. Тарифы и так подымаются в цене ежегодно иногда и два раза в год. Монополистам нужно серьезно беспокоиться ведь когда информация станет открытой, многие клиенты могут просто перейти к конкурентам.