В понедельник взойдет Черная луна: что ждать всем знакам зодиака

В предстоящее новолуние 30 мая, в 14.30 по Киеву, Солнце и Луна встретятся в десятом градусе созвездия Близнецов. На стыке двух месяцев небо озарит так называемая Черная Луна. По словам астропсихолога Ирины Кошенюк, это событие даст старт новым жизненным программам представителей зодиакального круга.





Период окажется веселым и динамичным, так как управитель Близнецов планета Меркурий — это всегда обещание безбашенных приключений. Кроме того, гармоничный аспект к Марсу и Юпитеру в знаке Овна, в горячем и страстном знаке, добавит жителям Земли оптимизма и хорошего настроения.

«На первое место выйдут темы общения, коммуникации, тусовок, контактов, коротких дорог. Целесообразно будет начать новое образование, восстановить ваше обучение, если вы до этого что-то где-то подзабросили. Начать изучать иностранные языки и сдавать экзамены тоже благоприятное время», — говорит астропсихолог.

По словам эксперта, аспект на Нептун придаст предстоящему лунному месяцу один неприятный оттенок обмана, разочарований, подлогов. Одни предпочтут смотреть на мир через розовые очки, другие сосредоточатся и усилят бдительность — и будут правы.

Овен

Представителям этого знака эксперт рекомендует собирать необходимую информацию в профессиональной сфере, заключать сделки контракты, заниматься торговлей, рекламой и продвижением. Не советует астролог вступать в споры со старшими — по званию, возрасту, с начальниками, родителями, административными системами. Вероятность проиграть эту битву практически 100%.

Телец

Для вас этот месяц подготовил плотские радости и удовольствия. Так что смело погружайтесь с головой в такие мероприятия, но пересмотрите свои способы заработка. Добавьте в деловую повестку легкости, подключите помощников. Успешными будут такие предприятия как изготовление и распространение учебной литературы, создание интернет-газеты или даже печатного журнала.

Близнецы

Ваш способ общения постепенно становится все более легким и непринужденным. Воспользуйтесь моментом, чтобы преобразиться, в том числе внешне. Добавьте образу лоска и шика, смените имидж — так сейчас хочет Венера, проходящая по знаку Тельца. Обновление вдохновит вас.

Рак

Проявляйте благоразумие, мудрость и терпение. На все вызовы старайтесь отвечать умиротворением, созидайте. Это период начала или продолжения исследования вашего большого духовного пути. Следуйте по нему уверенно и с достоинством.

Лев

Нептун будет вашим помощником и покровителем в течение всего первого летнего месяца. Появится возможность раскрыться внутренне, проявить свою духовную свободу и независимость. Освобождайтесь от всего старого и консервативного, дерзайте!

Дева

Ваша цель на ближайший месяц — новые полезные контакты. Посвятите сбору полезной информации достаточно времени и сил, все это окупится в будущем с лихвой. Вы с удовольствием будете использовать и нарабатывать новые связи, определите высший выбор своей жизни. Идите к этой поставленной цели без страха, все получится.

Весы

Новое образование, поступление в вуз, путешествие к морю — начните расширять свои горизонты. Новые впечатления сделают жизнь красочной, разнообразной, интересной, вдохновят на свершения. Выбирайте неизведанные маршруты и надежную, проверенную компанию.

Скорпионы

трансформация застрахуйте земельные участки свои автомобили собственную жизнь это будет очень важно. займитесь магией развивайте свои экстрасенсорные способности и откажитесь от старых установок

Стрелец

Смело определяйтесь с программами взаимодействия с вашими конкурентами — с теми, кто открыто выступает против вас, злопыхателями в том числе. Выстраивайте собственные планы, переходите к действиям несмотря ни на что, открыто о себе заявляйте. Важно: судебные разбирательства, конфликты, разводы — Фемида на вашей стороне.

Козерог

Пошатнувшееся здоровье вы легко поправите, начав бегать заниматься спортом или хоть какой-то физической активностью. Добавьте динамики в свою жизнь, почувствуйте прилив сил и энергии. Полезны будут новые знакомства, но они должны быть в первую очередь деловыми и практичными.

Водолей

Откройте свое сердце — главный совет на месяц и все времена. Вам жизненно необходимы сердечность и теплота. Дарите окружающим, с благодарностью принимайте. Влюбитесь, играйте в азартные игры (не теряя контроля), активно взаимодействуйте со своими детьми, помогайте им.

Рыбы

Ваша семья требует внимания. Как можно больше внимания. Посвящайте время близким, общайтесь, это важно не только им, но и вам тоже. Учитесь мудрости в беседах со старшим поколением, проявите заботу, одарите и поддержите. С детьми полезно будет начать учиться чему-то новому, это очень объединит вас.