На Місяці виявилось достатньо кисню для мільярдів людей

У той час як місячна атмосфера надзвичайно тонка і розріджена і до її складу входять переважно водень, неон, а також аргон, пухкий кам’янистий покрив на поверхні нашого природного супутника – так званий «реголіт» – має у своєму складі близько 45 відсотків кисню. Зокрема, в середньому кубометр місячного реголіту складається з 1,4 тонн різних мінералів і, відповідно, 630 кг кисню, що показують зразки місячних гірських порід.





За даними НАСА, людині, щоб вижити, необхідно використовувати для дихання близько 800 г кисню щодня. Можна підрахувати, що одна людина на такій кількості кисню (630 кг) змогла б проіснувати на супутнику Землі як мінімум 2 роки. Якщо прийняти припущення, що реголіт простягається приблизно на десяток метрів углиб місячної поверхні, всі 8 мільярдів людей на Землі були б забезпечені такою кількістю кисню, якого вистачило б їм на 100 000 років, про що пишеThe Conversation .

Отримання кисню за допомогою електролізу

Кам’яні породи на супутнику Землі схожі на кам’яні породи на Землі, щоправда, там є більше матеріалу, що походить від комет. Найбільш поширені мінерали, що потрапили на Місяць таким чином, – це оксиди кремнію, алюмінію, заліза та магнію, що містять кисень.

Оскільки кисень недоступний там у газоподібному вигляді, він може стати доступним для людей за допомогою електролізу. На Землі, наприклад, електроліз застосовується у алюмінієвому виробництві. У цьому електричний струм проходить через оксид алюмінію, відокремлюючи кисень від алюмінію.

ESA хоче доставити на Місяць реактор

Стартап із Бельгії Space Applications Services цього року оголосив, що виготовить 3 реактори, які можна буде застосовувати для виробництва кисню методом електролізу. Причому один із них буде відправлений у рамках місії ISRU ESA на Місяць попередньо 2025 року.