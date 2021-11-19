Термінали ПриватБанку зависають разом з грошима при спробі переказу на карту

Мешканка столиці поскаржилася на ПриватБанк через втрату коштів під час користування терміналом фінустанови. Жінка саме намагалася поповнити картку іншого банку, коли пристрій «завис» і видав помилку. Про деталі прикрої пригоди з терміналом Привату українка написала на одному зі спеціалізованих сайтів.





Користувачка повідомила, що у момент, коли термінал дав збій, вже встигла внести деяку суму грошей. Та раптом на екрані з’явилося повідомлення про помилку, а також номер гарячої лінії банку з рекомендацією подзвонити для повернення коштів.

Коли жінка зв’язалася із представниками банку, їй запропонували кілька варіантів повернення втрачених коштів – на картку Привату або на телефонний номер. Оскільки постраждала не була клієнткою ПриватБанку, й відповідно не мала картки, вона вибрала варіант із зарахуванням на номер телефону.

Кошти пообіцяли перевести через три дні через необхідність проведення індексації. Та гроші не прийшли вчасно. Жінка зателефонувала до банку, де їй сказали, що не зможуть перерахувати гроші на телефонний номер і попросили відкрити карту в ПриватБанку.

«Відкривати карту я не хочу і не буду. Чому? Це моя особиста справа. Таке відчуття, що банк навмисне вкрав гроші, щоб «впарити» мені свою картку», – обурилася клієнтка.

У банку на гнівний коментар жінки відповіли, що постійно вдосконалюють своє обладнання та намагаються не допускати таких ситуацій. А повернути гроші на номер телефону в Приваті відмовилися, оскільки не змогли ідентифікувати власницю наданого громадянкою номеру.

Інші користувачі сайту, не розділили обурення постраждалої та порадили наступного разу скористатися терміналом тієї фінустанови, на картку якої вона перераховує гроші.

Втрачені кошти жінці все ж повернули. Адже вже за два дні після публікації скарги з’явилося повідомлення про те, що проблема вичерпана, а свою оцінку послуг банку жінка виправила з однієї зірочки на три, із п’яти можливих.