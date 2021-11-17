Названо чоловічі імена, які найбільш схильних до дволичності

Фахівці по іменах кажуть, що на дволичність чи щирість людини впливає те ім’я, яким її назвали в дитинстві батьки .





Іменологи виділили три чоловічі імені, для яких ця негативна якість особливо характерна.

Віталій

Носії цього імені відрізняється марнославністю та наполегливістю. Якщо вони поставили собі за мету, то намагаються досягти результату будь-якою ціною, у тому числі й хитрістю. Після того як чоловіки з цим ім’ям відчують смак перемоги, що наближається, вони можуть різко поміняти пріоритети, природно, на свою користь.

Всеволод

З одного боку чоловік з цим ім’ям має серйозні амбіції, проте з іншого він не здатний оцінювати свої здібності та можливості реально. Зазвичай Всеволод талановитий і чудово вміє маніпулювати оточуючими. При цьому чоловіки з такими іменами живуть за принципом “Після нас хоч потоп” і пробиваються до успіху, ламаючи все на своєму шляху.

Генадій

У чоловіків з цим ім’ям – легка вдача, обачність і допитливість. При цьому Геннадій дуже рідко думає про почуття оточуючих, а керуються лише отриманням власної вигоди.