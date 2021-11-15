Податки для ФОПівців виростуть: з 1 січня 2022 року держава збільшить розміри внесків

Нещодавно стало відомо, що в новому 2022 році податки для ФОПів виростуть. Новини малоприємні, але зміни неминучі. Пресслужба головного управління ДПС Київської області вже заявила про це офіційно. Оскільки мінімальна заробітна плата теж збільшиться, то перерахунок податків є автоматичним.





Сьогодні в Україні приблизно 2 млн. ФОП офіційно зареєстрованих. Майже половина з них працюють у сфері комп’ютерних технологій. На другому місці роздрібні торговці. Третю позицію займає сфера страв і напоїв.

На скільки виростуть податки та внески для ФОП

Отже, в новому році нарахування єдиного внеску складуть 22%. Перерахунок страхового внеску виглядає так: з 1 січня він становитиме 1430 гривень, а з 1 жовтня 1474 грн.

Максимальна сума страхового внеску теж зміниться і буде виглядати наступним чином:

в період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2022 року 21450 гривень (вираховується з 15 мінімальних зарплат);

з 1 жовтня сума складе 22 110 грн.

Також варто врахувати, що в новому році виросте прожитковий мінімум правда незначно, всього лише на 84 грн (був 2600 грн, а стане 2684 грн).

Якими будуть суми податків для ФОПа у 2022

Фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю (фізична особа підприємець), як платники єдиного податку вже можуть ознайомитися зі змінами на сайті державної податкової служби.

Нові суми будуть такими:

Для ФОПа першої групи: сума єдиного соціального внеску 1430 грн, єдиний податок 248 грн 10 копійок. Згідно з чинним законодавством ця сума не може бути понад 10% від прожиткового мінімуму. ФОПи другої категорії сплачуватимуть ЄП 1300 грн, або ж 20% від суми мінімальної заробітної платні. Для ФОПа для третьої групи ЄП складе 5% від доходу або 3% доходу і ПДВ.