Українцям анонсували зміну середньої ціни яєць

Ціна на яйця впаде найближчим часом. У міністерстві аграрної політики повідомили про підписання меморандуму «Про стабілізацію цін на курячі яйця» з господарствами, які займаються птахівництвом.

Меморандум діятиме до 31 грудня 2022 року. Уряд та аграрії домовились стабілізувати ціни на один із базових продуктів — яйця. Далі, якщо буде потрібно, дію договору продовжать. У документі мова йде про те, що виробники продукції взяли на себе зобов’язання забезпечити внутрішній ринок країни продуктами у необхідному обсязі.

Якщо буде така потреба, то господарства мають збільшити поголів’я курей та збільшити обсяги виробництва.

Міністерство Аграрної політики бере на себе зобов’язання контролювати вартість курячих яєць та не допускати їх подорожчання. Також у меморандумі Міністерство пообіцяло забезпечити господарства всім необхідним для роботи, а також сприяти у залучені кредитних коштів.

Стрімке подорожчання звичайних яєць шокувало українців. Це базовий продукт, який споживають дорослі та діти. Яйця можна знайти в кожному холодильнику середньостатистичної української родини. А поки що середня ціна курячих яєць коливається у межах 66,8 грн — 81,79 грн за один десяток. Уряд запевняє що це максимальна вартість, більшої до кінця року не буде, а також гарантують падіння вартості.

Середня ціна яєць у супермаркетах:

10 десяток, виробник “Квочка”, С1 у мережі супермаркетів Novus 81.79 гривні, в Auchan 76,50 гривні.

Яйця курячі “Ясенсвіт” С1 10 шт. у Auchan 74.20 гривні, в Novus 73.60 гривні, у Varus 66.80 гривні.

Вказані середні ціни, тобто, можна зустріти й дешевші пропозиції. Інша ситуація із яйцями курячими «домашніми». Вони завжди коштували на 15-20 % дорожче, ніж “магазинні”.