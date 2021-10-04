Киевстар сделал доступной уникальную технологию Apple для Samsung и Huawei

Самый популярный мобильный оператор Украины Киевстар сделал значительный шаг в развитии технологии VoLTE. Отныне она будет функционировать также на смартфонах Huawei и Samsung. Тогда как раньше пользоваться опцией могли только владельцы iPhone.





VoLTE (voice-over-LTE) – это технология, которая позволяет осуществлять звонки в сети 4G, без отключения передачи мобильных данных. Раньше это было возможно только для абонентов со смартфонами Apple. Но теперь доступ к функционалу VoLTE получат еще и владельцы популярных в Украине гаджетов Huawei и Samsung.

Правда, не всем фанам корейских и китайских телефонов будет доступна уникальная опция. Технологию способны поддерживать только модели Huawei P30 Pro, P40 и P smart 2021, а также Samsung Galaxy S20+, A30S и A72. К тому же услугу голосовых звонков с одновременно активной передачей данных Киевстар будет предоставлять только лишь контрактным клиентам.

Счастливчики, которым представится возможность воспользоваться VoLTE, о своем выборе не пожалеют. Ведь новейшая технология позволяет общаться с помощью сети 4G, и при этом свободно пользоваться мобильным интернетом. В дополнение, передача голосовых данных никоим образом не влияет на остаток трафика. Хотя по факту звонки и происходят через интернет.

Как рассказали в Киевстар, внедрение технологии VoLTE значительно улучшило параметры передачи голоса, его четкость и качество звука. Благодаря совершенствованию возможностей связи и доступного для клиентов функционала, Киевстар в очередной раз доказывает свое первенство среди отечественных сотовых операторов. Ведь двое других авторитетных участников рынка, Vodafone и lifecell, пока не предоставляют своим клиентам доступа к VoLTE.

Напомним, что компания Киевстар начала работу над внедрением сети VoLTE в Украине еще в конце 2020 года. До этого времени звонки через 4G были доступны только для смартфонов бренда Apple.