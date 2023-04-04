Зростаючий Місяць принесе лихо: яким знакам зодіаку варто його остерігатися

У квітні на нас чекає два періоди росту місяця. Перший зних завершиться вже сьогодні 5 квітня. А от другий ще попереду. Він триватиме з 21 до 30 квітня.

Ця фаза місячного циклу може принести цілу низку проблем в життя трьох зодіакальних знаків. Для Тільців, Дів та Терезів період росту Місяця перетвориться у справжнісінький нічний кошмар. Невдачі переслідуватимуть їх на кожному кроці, не даючи ані хвилини перепочинку.

Тілець

Період до повномісяччя стане для Тільців вирішальним. На представників знаку чекають важливі зміни, які, попри все, пройдуть без їх активної участі. Все, що вимагається від Тільців у цей складний час – не притягувати до себе зайвої уваги та бути «тихше води, нижче трави». Інакше біди не уникнути.

Особливо астрологи наголошують на тому, щоб у період із 21 до 30 квітня Тільці нікуди не виїздили. Зміна місця перебування наразить їх на небезпеку. Уродженці знаку не почуватимуть себе впевнено і можуть не впоратися із проблемами, що заскочать їх зненацька.

Діва

Діви під час росту Місяця можуть стикнутися із проблемами фінансового характеру. Тож астрологи радять їм подбати про заощадження. Не варто витрачати великі суми на речі без яких можна обійтися. Також не рекомендують Дівам брати кредит чи позичати гроші знайомим.

Ще однією загрозою для бюджету Дів можуть стати шахраї. Тож їм потрібно «нашорошити вуха» і ні в якому разі не втрачати пильності.

Терези

Плани Терезів на тлі зростаючого Місяця розсипляться у прах. Однак паніка та відчайдушні спроби все виправити тут не допоможуть, а навпаки – лише погіршать ситуацію.

Якщо щось не вдається, не потрібно робити це через силу. Терезам радять відволіктися і зайнятися рутинними справами. А заплановані раніше завдання перенести на кращі часи.