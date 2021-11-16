ПриватБанк почав блокувати картки, на які приходить зарплата

Клієнт ПриватБанку поскаржився на те, що у державній фінустанові заблокували його зарплатну картку. У банку постраждалому пояснили, що не впевнені в походженні коштів, які надходять на його рахунок. Клієнт таке виправдання вважає абсурдним, адже всі виплати він отримує виключно від держави.





Громадянин, чию картку неправомірно заблокували працівники Привату, виявився військовим. Зарплатня йому надходила у вигляді нарахувань від військової частини, у якій він служить. Тож питання банку щодо походження грошей видаються чоловіку безглуздими. Тим більше, що призначення платежів було прописане у кожній виплаті, яка йому надходила.

«Під час розмови із працівниками відділення банку мені повідомили, що походження грошей, які надходили на зарплатну картку, доведеться підтвердити. Також попросили надати довідку про доходи за 2020 та 2021 роки. Це якась нісенітниця. Декларацію про свої доходи я щороку подаю у відповідні органи, а всі гроші отримую лише від держави», – обурюється клієнт Привату.

У відповідь на гнівний коментар користувача представники ПриватБанку зазначили, що у своїй роботі керуються виключно законом та нормативними актами Національного банку.

Натомість власник заблокованої карти попрохав від фінансової установи конкретної відповіді, яка саме транзакція здалася йому підозрілою.

Варто зазначити, що ситуація з необґрунтованим блокуванням карток виявилася не поодинокою. Про подібну проблему повідомив ще один клієнт Привату. Його карти банк блокує систематично та геть безпідставно. Користувач поділився власною версією щодо поведінки банку, натякнувши, що у Приваті просто намагаються розлякати клієнтів. Адже банк державний: чим менше клієнтів, тим для нього краще.

Нагадаємо, ПриватБанк останнім часом все частіше фігурує в коментарях невдоволених клієнтів на форумі Мінфіну. Зокрема нещодавно користувачі масово скаржилися на автоматичне списування грошей з кредитних карток фінустанови.