Нова пошта анонсували зміни в тарифах: відомі цифри з 1 січня 2022 року

З 1 січня 2022 року Нова пошта готує для клієнтів п’ять оновлених тарифів.





Перше оновлення — нова послуга з доставки документів за 40 гривень. Ціна буде фіксованою на весь рік, а до її вартості вже включено фірмовий картонний конверт.

Друге оновлення — продовження акційного тарифу на доставку до поштоматів за 35 гривень, а також післяплату без комісії на перший квартал 2022 року. З 1 квітня вартість доставки до поштомату складатиме 45 гривень незалежно від географічного спрямування та ваги відправлення по всій території України.

Третє оновлення — тариф за доставку, коли покупці одразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром. Це зручно та вигідно представникам e-commerce, на чиї плечі лягали основні витрати за такі відправлення. З 2022 року вартість складе 15 гривень за посилку вагою до 30 кг, що суттєво нижче за вартість базового відправлення.

Четверте оновлення — спрощення тарифних зон, яке дозволить клієнтам швидше орієнтуватися у вартості доставки. З 2022 року вона розраховуватиметься залежно від пунктів призначення за трьома тарифними зонами:

По місту та його передмістю Між містами України З/в селище міського типу чи село

П’яте оновлення — при доставці в межах міста та його передмістя вводиться три тарифи за вагою посилок: маленька — до 2 кг, середня — до 10 кг та велика — до 30 кг. Вартість посилок популярних габаритів стане доступнішою. Наприклад, посилки до 2 кг зараз коштують 45, а коштуватимуть 40 гривень. Посилки вагою до 30 кг коштують 100, а коштуватимуть 80 гривень. До того ж у ціну вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 гривень, незалежно куди буде доставлена посилка – до відділення або поштомату.

З 1 січня 2022 року компанія змінює тарифікацію на доставку та забір посилок кур’єром з адреси. Тепер при замовленні послуг кур’єра не потрібно прив’язуватись до ваги. За будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість +30 гривень, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг, і тарифікація йде вже як вантажу.

Також доставка кожної посилки в експрес-накладній з кількома місцями тарифікуватиметься по-новому. Оцінюватиметься кожна посилка за окремим тарифом: посилка з максимальною вагою — за базовим тарифом, решта — за зниженим.