Стало известно, за что «ОщадБанк» может заблокиировать зарплатную и пенсонную карточки

В Интернете появились жалобы клиентов на работу “Ощадбанка”. Из безутешных отзвов на форумах сайта “Минфин” стало известно, за что финансовое учреждение может заблокировать зарплатную и пенсионную карточки.





Один из клиентов структуры сообщил, что имеет кредитную и пенсионную карточки. а кредитке есть задолженность, потому система заблокировала пенсионную карточку. Но информационный центр ответил, что согласно договору кредитования, банк может это сделать, хотя эти действия, по мнению клиента, не законны, потому что пенсия – это социальная выплата.

Также представители “Ощадбанка” объяснили, что клиент имеет возможность переводть средства из пенсионной карточки на кредитку, и это не будет блокироваться. И когда клиент перевел необходимую сумму для того, чтобы вернуть средства финансовому учреждению, банк накрутил еще проценты на свое рассмотрение.

Клиент пишет в сети, что переводил ту сумму, на которую указал оператор технической поддержки, но “Ощадбанк” перекинул деньги с пенсионной карточки на кредитку, и потом заявил, что теперь этими средствами можно пользоваться. “Это полный беспредел! Ощад, верни мои деньги!”, – пишет пользователь.

Но другие подписчики форумов не стали на сторону потерпевшего клиента. Они посоетовали отдавать кредит, или изменить банк, хотя в других учреждениях такое тоже может быть. Также при оформленные карточек клиент подписывает договор ДКБО, согласно которому, банк может списывать из пенсионных и зарплатних карточек средства, чтобы ликвидировать кредитную задолженность клиента. Но с процентами работники финансового учреждения намудрили, потому надо с этим разбираться.



Выходит, что “Ощадбанк” может заблокировать карточные счета, если пользователь имеет кредитную задолженность. При обращении к финансовому учреждению, с помощью представителей будет пересказана нужная сумма, но могут и списать проценты. Поэтому, если возникли такие проблемы, то надо пойти в банк и решить эту проблему.