Кому слід перенести важливі справи, а навколо кого плетуть інтриги: гороскоп на п’ятницю, 19 листопада

15-та Місячна доба завжди вважається найнебезпечнішою і провокаційною, а Місячне затемнення, пік якого припадає буде опівдні, ще більше посилює ці енергії. Тому цієї п’ятниці і в найближчі два тижні треба бути максимально спокійними і терплячими.





Гороскоп на 19 листопада для Овнів

Ваша оптимістична натура допоможе Вам пережити цей день із найменшими втратами.

Гороскоп на 19 листопада для Тельців

Сьогоднішнє затемнення проходить у Вашому знаку, і ця підтримка не тільки для Вас.

Гороскоп на 19 листопада для Близнюків

Цей день буде схожим на бурхливу річку, але Ви подолаєте всі її пороги.

Гороскоп на 19 листопада для Раків

У цю Місячну добу Ви відчуватимете тривогу і тиск буквально звідусіль – стримуйтесь.

Гороскоп на 19 листопада для Левів

Спокушання цього періоду Вам будуть не страшні, якщо Ви не будете легковажними.

Гороскоп на 19 листопада для Дів

Цей день Вам набагато легше перенести, ніж іншим – підставте слабким своє плече.

Гороскоп на 19 листопада для Терезів

Ви можете виявити чудеса прозорливості та вийти переможцем із усіх його випробувань.

Гороскоп на 19 листопада для Скорпіонів

Відчуйте себе глядачем у цирку – причому тримайтеся подалі від “арени подій”.

Гороскоп на 19 листопада для Стрільців

Пристрасті навколо Вас кипітимуть і розпалюватимуться, але гумор допоможе впоратися з цим.

Гороскоп на 19 листопада для Козерогів

Астрологи радять Вам сьогодні “пропускати повз вуха” все те, що Вам не подобається.

Гороскоп на 19 листопада для Водоліїв

Астролои радять водоліям всі відповідальні справи та розмови перенести на два тижні.

Гороскоп на 19 листопада для риб

Дозвольте собі на фініші цього тижня розслабитися і не займатися нічим важливим.