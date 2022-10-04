До останнього: астролог розповів, коли закінчиться війна та яке майбутнє чекає на Росію

Очільник Кремля Володимир Путін, який днями підписав псевдонаказ про анексію чотирьох областей України, вже не зупиниться. Він не покладе край цій війні, адже захоплений ідеєю здобуття нових територій. Для президента РФ війна – це розвага, за допомогою якої він самостверджується. Тож він буде воювати до останнього російського солдата, знищуючи не лише населення, а й економіку своєї країни.

Про це розповів астролог Дмитро Уранус. Він вважає, що через фанатизм російського диктатора війна в Україні може затягнутися аж до 2024 року. Та до цього часу ЗСУ повністю звільнять всі окуповані території і зуміють вщент знищити ворога.

Також спеціаліст із зірок та планет переконаний, що росія сповна заплатить за злочини, скоєні в Україні. Незабаром вона зануриться у глибоку економічну кризу та опиниться у повній ізоляції від зовнішнього світу. Народ чекає катастрофічне збідніння, економічна та технологічна деградація.

Астролог склав для росії прогноз, згідно з яким зараз країна знаходиться під владою бога руйнування та смерті. Вона знищує все живе, несе у світ лише біду та біль. Цю країну фактично можна назвати в’язницею для народів.

Попереду ж Росію чекає повна зупинка розвитку, а згодом – остаточний занепад. Диктаторський режим в росії не зміниться, хіба що на місце путіна прийде інший «цар». Уранус зазначив, карта Плутону на асценденті, що випадає для росії, означає для неї тяжку війну з великою кількістю збитків та людських жертв. Причому такий прогноз описує події найближчого року, максимум двох років.

Також астролог підкреслив, що присутність у прогнозі Плутона свідчить про реальну загрозу застосування росією ядерної зброї. Тож українцям потрібно бути готовими, що Кремль продовжить свої погрози і спекулюватиме темою ядерної атаки.