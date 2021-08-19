Смартфони українців будуть блокувати, якщо вони не в базі

Законопроект про IMEI-базу мобільних пристроїв, який саме розробляють у парламенті, вже створив чималий резонанс у суспільстві. Людей налякали обов’язковою реєстрацією та примусовим відключенням смартфону через відсутність його коду у міжнародній електронній базі. То як же насправді працюватиме державна схема боротьби із контрабандою і крадіжками телефонів?





У чому суть законопроекту?

Наразі над проектом революційного закону працює профільний комітет Верховної Ради на чолі із нардепом Олександром Федієнком. Насамперед документ націлений на розв’язання наступних проблем:

незаконний продаж пристроїв мобільного зв’язку;

контрафакт;

ухиляння від сплати мита та податків;

крадіжки мобільних телефонів;

втручання в програмне забезпечення з метою зміни IMEI-ідентифікатора пристрою.

Автори законопроекту пропонують створити спеціальну інформаційну систему обліку міжнародних ідентифікаторів, що буде працювати автоматично та сприятиме боротьби із незаконною продукцією. За допомогою цієї бази даних можна буде, аналізуючи ідентифікатор смартфона, віднести його до однієї із трьох категорій:

1 – пристрій дозволений для користування. Так звані «білі» телефони, походження яких не викликає сумнівів;

2 – телефон тимчасово дозволений для використання. «Сірий» пристрій сумнівного походження, який не вимикатимуть із мережі протягом певного фіксованого часу, даючи власнику можливість змінити смартфон;

3 – телефон заборонено використовувати. Він відноситься до так званих «чорних» пристроїв, тобто є краденим, контрабандним, або клонованим.

Як новий закон протидіятиме крадіжкам і контрабанді?

Мобільну техніку, код якої не буде міститися в базі IMEI-ідентифікаторів, вимикатимуть із мережі. Відповідно незаконне ввезення та крадіжки телефонів втратять будь-який сенс. Адже придбаний пристрій просто вимкнеться через деякий час та перетвориться на «цеглину».

Легальність свого смартфону покупець зможе за бажанням перевірити при покупці абсолютно безкоштовно. Доступ до бази ідентифікаторів матимуть усі офіційні продавці і мобільні оператори. Перевірити свій пристрій можна буде й самостійно на офіційному сайті Українського державного центру радіочастот.

Телефони будуть проходити обов’язкову реєстрацію на митниці під час ввезення у країну. Тож коди техніки, що була імпортована офіційно, міститимуться у базі та будуть ідентифіковані як дозволені до користування.

«Фейки» про новий закон?

Творці законопроекту про цифрову трансформацію спростували чутки щодо обов’язкової реєстрації абонентів шляхом укладення спеціальних договорів із операторами. Адже такі заходи ніяк не допоможуть протидіяти незаконному ввезенню контрафактних телефонів в Україну. А саме на це в першу чергу й націлений новий закон.

Розмови про те, що операторам доведеться створювати власн IMEI-бази кодів мобільних пристроїв у парламенті також назвали «фейком». Як і інформацію про заборону продажу підозрілих пристроїв. Купити можна буде усе. Однак покупець матиме можливість перевірити легальність обраного смартфону та самостійно прийняти рішення.