Байден назвав найнебезпечнішу людину у світі

Президент США Джо Байден назвав медіамагната Руперта Мердока найнебезпечнішою людиною у світі. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на дані з книги репортерів газети New York Times під назвою This Will Not Pass: Trump, Biden і The Battle for America’s Future («Це не пройде: Трамп , Байден і битва за майбутнє Америки»), яка вийде у травні.





Як зазначають автори книги, Байден вважає Мердока «найнебезпечнішою людиною у світі». Вони стверджують, що президент США заявив про це у середині 2021 року у розмові з помічником, ім’я якого не розкривається. Крім того, американський лідер назвав телеканал Fox News, який очолює син медіамагната Лаклан Мердок, «однієї з найбільш руйнівних сил у США».

На думку журналістів CNN, висловлювання Байдена може викликати широкий суспільний резонанс, оскільки раніше президент США ніколи не давав публічної оцінки Fox News та його засновнику.

Телеканал Fox News вважався фактично єдиним загальнонаціональним американським ЗМІ, яке підтримувало екс-президента США Дональда Трампа під час обох його передвиборчих кампаній.

