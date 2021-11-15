Розкрито нові смартфони Samsung

Samsung випустить у 2022 році 52 моделі смартфонів. Про це повідомляє видання The Elec.





Журналісти видання зробили такий висновок після вивчення плану постачання, який опинився у розпорядженні редакції. З нього випливає, що на 2022 рік заплановано випуск 52 нових смартфонів — компанія має намір відвантажити на ринок 67 мільйонів одиниць. Новий рік розпочнеться для корейської корпорації із випуску флагманської серії Galaxy S22. Так, кількість поставок базової моделі Galaxy S22 становитиме 14 мільйонів, Galaxy S22+ – 8 мільйонів, Galaxy S22 Ultra – 11 мільйонів одиниць.

З розкритого звіту слідує, що в компанії також мають намір поставити на ринок нові складні пристрої: 2,9 мільйона штук Galaxy Z Fold 4, 6,9 мільйона одиниць Galaxy Z Flip 4. Крім того, Samsung додатково виготовить 4 мільйони штук Galaxy Z Fold 3 та 9 мільйонів одиниць Galaxy Z Flip 3, випущених раніше.

Так чи інакше, велика частка поставок припаде на компромісні смартфони, розраховані на ринки, що розвиваються. На моделі Galaxy A53, A13 та A33 доведеться 23 відсотки поставок.