Курить станет дорого: в Украине пересчитают цену на сигареты

В скором времени в Украине существенно подорожают сигареты. Уже с января 2022 года за каждую пачку украинцам придется платить по крайней мере на 8 грн больше, чем сейчас. Причиной роста цен станет 20-процентноє повышение акциза на табачные изделия. Для украинцев это означает фактически увеличение минимальной стоимости пачки сигарет до 50 грн.





Повышение стоимости подакцизной продукции предусмотрено взятыми Украиной обязательствами перед Европейским союзом. В странах Европы минимальный акциз на табачные изделия составляет 90 евро на 1 тысячу сигарет. В Украине же он едва достигает 50 евро.

Удорожание табачных изделий в Украине, прежде всего, будет способствовать борьбе с контрабандой сигарет. Ведь безумная разница в ценах на этот товар в Украине и странах ЕС позволяет заработать нечистым на руку торговцам. Между тем, отечественный рынок страдает от огромного количества фальсификата.

Чаще всего контрабандисты в своей деятельности используют точки беспошлинной торговли, которые находятся в пропускных пунктах и аэропортах. Там целые блоки сигарет оформляют на пассажиров, пересекающих границу. Таким образом мошенники избегают уплаты акциза. А дальше перевезенный нелегальным способом товар продают в Польше, Германии или любой другой стране Европы по крайней мере втрое дороже.

Из-за таких махинации с табачными изделиями страдают не только бюджеты стран ЕС, но и честные продавцы. Ведь они вынуждены конкурировать с контрабандистами, которые не платят акциз.

Стоит отметить, что сигареты в Украине за последние годы дорожают не в первый раз. Только в начале 2021 года акциз на табачные изделия повысили до 1456 грн за тысячу штук. Таким образом, цена одной пачки сигарет выросла примерно на 10 грн. Согласно планам правительства, акциз на сигареты будут повышать ежегодно на 20%. Прекратится процесс удорожания только в 2025 году, когда акциз достигнет цифры в 3020 грн за тысячу сигарет.