Коли закінчиться війна в Україні: астрологи відкрили завісу таємниці

Війна в Україні тривати ще принаймні до кінця року. Попереду – складні військові операції та переговори. Однак випробування закінчаться, українці здобудуть довгоочікувану перемогу та повернуть усі окуповані ворогом території.





Своїм прогнозом щодо майбутніх подій у війні України з росією поділився відомий астролог Дмитро Уранус. Він зазначив, що найскладнішим періодом для українців стане червень. Збройним силам катастрофічно не вистачатиме ресурсів, зокрема тяжкої зброї. Бойові дії загостряться настільки, що українським військам навіть доведеться тимчасово віддати ворогу частину територій, щоб не потрапити в оточення.

Та цей кризовий період не триватиме довго. Вже на початку липня Україна отримає велику партію зброї від західних партнерів. Тим часом ворог знесилиться і почне втрачати свій запал. Українці потужно вдарять по окупантах з нового озброєння. Противник не встоїть і почне відступати. На думку Урануса, це й стане головним переломним моментом у війні.

Вже під кінець липня ЗСУ почнуть повномасштабний наступ на Донбас та будуть одну за одною відвойовувати наші території. А веж до листопада українські війська остаточно проженуть ворога зі східних регіонів країни – Донеччини та Луганщини. Трохи згодом, у листопаді-грудні, буде звільнено від росіян Херсон. І лише тоді справа дійде до Кримського питання.

Звільнення Криму відомий український астролог пообіцяв в кінці 2022 – на початку 2023 року. Тим часом його колега з Австралії Анжела Перл вважає, що Крим Україна поверне не військовим, а дипломатичним шляхом. Вона переконана, що Збройні сили України досягнуть такої переваги на фронті, що у росії просто не залишиться вибору, окрім як повернути без бою законну українську територію. Підписання ж мирного договору із агресором астрологиня чекає у березні 2023 року.