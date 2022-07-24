Если доллар не отпустить – пострадают все: чем грозит украинцам дальнейшая фиксация курса

Поддержка Национальным банком Украины фиксированного курса доллара приведет только к валютным спекуляциям на наличном рынке и сокращению международных резервов. Лучшим для экономики страны является честный, то есть рыночный курс. Такое мнение высказал глава компании Internet Invest Александр Ольшанский.





Эксперт отметил, что контроль Нацбанка над курсом сглаживает углы и дает определенную иллюзию безопасности. Но в целом идея с незыблемым курсом, который централизованно корректируют несколько месяцев, имеет немало недостатков. Он не принесет пользы ни экспортерам и айтишникам, которые больше всего страдают от разницы между фиксированным и рыночным курсами, ни тем более простым гражданам.

Чтобы поддерживать фиксированный курс, НБУ придется пустить на ветер миллионы долларов из золотовалютных резервов. В то время как игроки наличного рынка продолжат спекулировать валютой, внося свой вклад в дестабилизацию ситуации. Не говоря уже о том, что заморозка курса – это фактически грабеж украинцев, хранящих свои сбережения на валютных счетах отечественных банков.

Еще одним минусом фиксации стоимости доллара есть необходимость в установлении лимитов на снятие валюты за границей. Ведь разница между курсами привела к появлению в Украине нового вида заработка – валютного туризма. Люди снимают валюту за пределами страны за фиксированным куром, а возвращаясь продают ее по наличному курсу, что приводит к массовому оттоку валюты из банков.

Если курс будет реальным, то есть сформированным с помощью рыночных факторов, в лимитах просто не будет нужды. Поэтому Ольшанский уверен, что отменить регулирование курса и отпустить его на свободу – единственное правильное решение. Ведь искусственное контролирование валютного рынка может только усугубить ситуацию.

Напомним, что 21 июля НБУ повысил официальный курс доллара в Украине на 25% до 36,56 грн/$. При этом курс остался фиксированным, то есть и дальше будет искусственно поддерживаться грегулятором.