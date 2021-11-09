Еще совсем немного: ряд украинских пенсионеров скоро получит повышение почти в тысячу гривен

Уже с 1 декабря украинским пенсионерам несколько повысят ежемесячные выплаты. Кроме пересчета минимальной и максимальной пенсионных ставок, возрастут также суммы гарантированной пенсии для стариков, выполнивших определенные требования. Максимальная надбавка составит 800 грн.





На сколько вырастет пенсия?

Перерасчет пенсий произойдет в связи с увеличением суммы прожиточного минимума. Поскольку минимальная пенсионная ставка не должна быть ниже прожиточного минимума, то ее повысят до 1934 грн. Напомним, что сейчас минималка составляет 1854 грн, поэтому фактически пенсионерам этой категории «накинут» всего 80 грн.

В то же время изменения в сумме максимальной пенсии будут гораздо более существенными. С актуальной ставки в 18540 грн выплаты возрастут до 19340 грн, то есть ровно на 800 грн.

Изменится и размер доплаты пожилым гражданам, которые отработали официально больше нормы по стажу: 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно. За каждый «лишний» год трудовой деятельности пенсионеру будут доплачивать по 19,34 гривны.

Тем временем сумма гарантированной пенсии для граждан достигших 65-летия и имеющих выполненную норму по стажу, изменится на 200 грн, до 2600 грн.

Чего ждать пенсионерам в 2022 году?

На следующий год правительство анонсирует еще два перерасчета и, соответственно, повышения пенсии. Они пройдут в июле и декабре. Но в связи с дефицитом Пенсионного фонда, который в 2022 году достигнет 200 млрд грн, пенсионеры не ощутят значительного улучшения уровня жизни. В июле минимальная сумма выплаты вырастет до 2027 грн., а в декабре – до 2093 грн.

Получается, что старикам, живущим на минималку, государство повысит ежемесячную выплату всего на 159 грн в год. Такая надбавка вряд ли поможет им наконец-то подняться над чертой бедности. Ведь размер минимальной пенсии пока не покрывает даже базовых потребностей пожилых людей, как например оплата коммуналки, лекарства и разнообразное питание.