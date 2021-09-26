Чорні дні: названо знаки зодіаку, в яких настає темна смуга

Наступний тиждень, із понеділка 27 вересня до неділі 3 жовтня, буде вкрай несприятливим для чотирьох знаків зодіакального кола. Зокрема Ракам, Стрільцям, Водоліям та Рибам варто приготуватися до випробувань. Депресія, проблеми із грішми та сварки із близькими стануть для цих знаків невід’ємною частиною перших днів жовтня.





Рак

На вас вже давно тиснуть обставини і власні обмеження, не даючи можливості розвиватися. Та наступного тижня ви відчуєте, що вже не в змозі терпіти цих кайданів. Депресія накриє із головою. Однак є у цій ситуації й позитивний момент. Криза врешті решт спонукає Раків до активних дій.

Стрілець

Фінансові перспективи Стрільців поринуть у туман. Саме зараз, коли вам так необхідні гроші, чи принаймні надія на хороші заробітки в майбутньому. На жаль наступний тиждень ще більше спустошить ваш гаманець. Та не варто впадати у відчай. Фінансовий успіх зазвичай приходить до тих людей, які на ньому не зациклюються. Тож відпустіть нав’язливі думки та продовжуйте робити те, що любите. Гроші прийдуть самі собою.

Водолій

Тяжкі спогади та песимістичні думки захоплять Водоліїв у полон. Налаштуватися на позитивну, чи бодай нейтральну хвилю їм буде дуже складно. Спробуйте зайнятися якимось цікавим заняттям, хобі. Це допоможе відволіктися від спустошливих думок й вибратися з емоційної прірви.

Риби

Риби наступного тижня будуть наче натягнута тятива. вам буде вкрай складно впоратися із власними емоціями. На кожне незначне непорозуміння ви будете реагувати бурхливо та навіть агресивно. Через таку поведінку можна втрапити у халепу на роботі, а сварок із близькими точно уникнути не вдасться. Астрологи радять Рибам знайти вихід для свого негативу. Наприклад, зайнятися спортом чи спланувати активний відпочинок.