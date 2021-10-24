Стало відомо, чи викликає коронавірус безпліддя у чоловіків

Захворювання коронавірусом не грозить чоловікам безпліддям. До такого висновку прийшли урологи і вірусологи. Незважаючи на те, що патоген вірусу здатний викликати запалення тканин яєчок на останній стадії хвороби, репродуктивній функції чоловіків він не загрожує.





У мережі з’явилися панічні повідомлення про те, що негативний сценарій розвитку хвороби можливий. Це було пов’язано з тим, що в Китаї нібито почали перевіряти на безпліддя чоловіків, які перенесли коронавірус. Ймовірно, цьому передувало те, що запалення яєчок було знайдено патологоанатомами у жертв атипової пневмонії SARS.

«У перехворілих на атипову пневмонію не було виявлено ознак важкого пошкодження яєчок. Жодна людина не повідомила про розвинене у неї безпліддія», – повідомляють лікарі.

Поряд з цим було виявлено, що один з ферментів вірусу COVID-19 міститься в яєчках, матці, нирці і сім’яниках. Теоретично це може вплинути на здатність до запліднення і дітородіння перехворілих. Але на практиці ця теорія не підтвердилася.