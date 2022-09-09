Ціни на американські кросовери стрімко ростуть: скільки коштують найпопулярніші “битки”

За пів року війни в Україні майже втричі скоротився обсяг імпорту автомобілів із США. Проте легковики з Америки все одно користуються шаленим попитом у вітчизняних автомобілістів. Причому найбільше українцям до вподоби кросовери із США. Через це вартість автівок з-за океану в останні місяці почала стрімко зростати.





Зменшення кількості американських авто на продаж перш за все пов’язане з блокуванням українських портів. Адже тепер доставляти машини із США доводиться через порти сусідніх траїн, а потім або власним ходом, або автосвозами. Проте на українському вторинному ринку все ще залишаеться непоганий вибір «американців», серед яких чимало позашляховиків.

Вітчизняні автоексперти склали топ-15 американських машин класу SUV, яких зараз найбільше на вторинному ринку України. Ціни на них стартують від $14 тис.

Лідером добірки став Nissan Rogue. Українцям представлений чималий вибір таких авто, переважно з 2014 до 2019 року випуску. Средня ціна кросовера складає $16 тис.

На другому місці у рейтингу опинився BMW X5. Більшість екземплярів на українському ринку 2012 року випуску, а їх вартість становить в середньому $19,6 тис.

На третій сходинці – Ford Escape. За кросовер 2012-2017 років випуску, українцям доведеться заплатити близько $14,7 тис.

Також до 15-ки найпопулярніших американських позашляховиків з пробігом потрапили:

Dodge Journey – $14 тис.;

Volkswagen Tiguan – $21,9 тис.;

Jeep Cherokee – $15,1 тис.;

Jeep Compass – $16,9 тис.;

Audi Q5 – $18,5 тис.;

Audi Q7 – $22,6 тис.;

Mazda CX-5 – $21,5 тис.;

Ford Edge – $17,7 тис.;

KIA Sorento – $18,1 тис.;

Infiniti QX – $21,4 тис.;

Hyundai Santa Fe – $20,1 тис.;

Mitsubishi Outlander – $15,7 тис.

Нагадаємо, що протягом останніх 6 місяців до України було ввезено 29,1 тис. американських легковиків з пробігом. Вартість більшості з них становила $3-4 тис. Значну частину імпортованих автівок складали «битки» з аукціонів США, які, попри низьку ціну, потребували серйозного ремонту.