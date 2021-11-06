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Експерт розповів, хто може встановити шпигунське програмне забезпечення на ваш смартфон

06.11.2021
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Хакер та смартфон

Багато людей вважають, що антивірус на смартфоні не потрібний. Про те, чому це не так і хто може встановити шпигунське програмне забезпечення на ваш смартфон, розповів голова представництва Avast у східній Європі, Олексій Федоров.


“Смартфони давно стали дуже бажаними цілями для кіберзлочинців. Саме в них зосереджене все наше життя: пошта, соціальні мережі, месенджери, банківські додатки, додатки держпослуг та інше. Плюс, саме на смартфон можна встановити шпигунські та сталкерські додатки”, – наголосив експерт.

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За його словами, антивірус зможе захистити від шкідливих програм. “У користувачів ОС Android є можливість завантажувати їх зі сторонніх неперевірених джерел – ніхто не знає, який саме додаток і з яким навантаженням вони можуть звідти завантажити. Крім того, зі шкідливими програмами можна зіткнутися навіть в офіційному магазині Google Play Store. Звичайно, його адміністрація робить все можливе, щоб максимально убезпечити користувачів – ретельно перевіряючи програми та їх розробників.

Google Play

Проте час від часу вони все одно туди потрапляють, і їх скачують навіть попри негативні відгуки та низький рейтинг. Так, наприклад, нещодавно фахівці виявили нову шахрайську кампанію: зловмисники намагалися змусити жертв завантажити fleeceware-додаток та сплатити передплату на нього (70 доларів) на тиждень. На момент виявлення додаток вже завантажили 50 000 разів – Avast одразу повідомила про це команду безпеки Android Google”, – додав фахівець.

Антивірус зможе допомогти розпізнати і шпигунське програмне забезпечення. “Його можуть встановити батьки жертви, ревнивий партнер, друзі та іноді навіть колеги. Установка може зайняти менше хвилини, але при цьому сталкер може отримати інформацію про геопозицію жертви, її повідомлення, дзвінки, платежі, фото та інше. Крім додатків, важливо пам’ятати і про атаки за допомогою соціальної інженерії – фішингу. Антивірус може допомогти розпізнати фішинговий сайт і попередити про небезпеку”, – сказав Федоров.

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06.11.2021
1 хвилина на прочитання

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