В 2022 году доходы украинцев будут сравнивать с расходами: за разницу потребуют заплатить налог

С 2022 года все украинцы окажутся под пристальным взглядом налоговой. Ни одна дорогая покупка не останется незамеченной. Расходы и официальные доходы граждан будут сравнивать, и если найдут существенные отличия – заставят уплатить с них налог. Новые правила сейчас активно обсуждают Минфин и Государственная налоговая служба, планируя внедрить их как «финальный аккорд» налоговой амнистии.





Проверки расходов и доходов граждан можно также назвать косвенным методом налогового контроля или финансовым мониторингом. С его помощью Министерство финансов собирается насколько это возможно вывести экономику страны из тени.

Первым шагом к детенизации стала собственно налоговая амнистия, которая началась 1 сентября текущего года и продлится ровно год. За это время граждане, имеющие скрытые от государства доходы или сбережения, имеют возможность раскрыть их, оформив единую декларацию и заплатив небольшой налог – от 2,5 до 9%.

Собственно внедрение жесткого контроля расходов имеет целью подтолкнуть лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, в конце концов раскрыть свои настоящие доходы. Ведь если они этого не сделают, просто не смогут свободно тратить свои же деньги.

Пойманный на дорогой покупке гражданин, имеющий небольшой официальный доход, вынужден будет объяснять, откуда взял деньги на приобретение. Более того, его заставят уплатить налог с разницы между официально заработанными и потраченными средствами. Налоговая ставка в таком случае будет равна 19,5%, то есть в несколько раз больше, чем по условиям налоговой амнистии. Те же правила будут касаться банковских вкладов украинцев.

Обойти контроль налоговой станет практически невозможно. Даже если гражданин попытается убедить контролеров, что потраченные на дорогую квартиру или машину деньги он экономил долгие годы, ему вряд ли поверят. Базу данных об официальных доходах украинцев чиновники ведут еще с 1995 года и подсчитать, сколько налогоплательщик мог накопить со своей зарплаты, им будет несложно.

Так что в налоговой советуют вовремя раскрыть свои неявные доходы и составить «нулевую декларацию». Ведь после этого пользоваться собственными деньгами можно будет без страха и лишних угрызений совести.