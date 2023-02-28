В начале марта трем знакам зодиака не повезет с деньгами: они могут потерять все

В первую неделю марта некоторым знакам зодиака не повезет с деньгами. У них будут постоянно возникать незапланированные расходы, которые могут опустошить их кошельки. Более осторожно обращаться с деньгами астрологи советуют Львам, Весам и Стрельцам. Им не стоит делать дорогие покупки, а попытаться сэкономить хотя бы минимальную сумму, создав себе так называемую «подушку безопасности».

Лев

У Львов в первую неделю весны может возникнуть срочная потребность приобрести вещь, которая крайне нужна им в быту. К примеру у представителей знака сломается стиральная машинка или газовая плита, и ее придется срочно заменить.

Такой форс-мажор может поставить под вопрос планы Львов на ближайшее будущее. Вполне возможно, они собирались в путешествие, а теперь не смогут никуда поехать из-за напряженной ситуации с деньгами. Однако астрологи утверждают, что финансовое невезение будет кратковременным. Уже на следующей неделе у Львов появится отличный шанс компенсировать себе непредвиденные расходы.

Весы

Весов в ближайшие несколько дней также ждут финансовые сюрпризы. Скорее всего, им задержат зарплату или недоплатят значительную сумму. Поэтому представителям знака придется некоторое время экономить даже на еде, чтобы продержаться до следующего денежного поступления.

Однако эта неприятная ситуация многому научит Весов. В частности, они поймут, что не стоит тратить все до копейки. Всегда нужно иметь сбережения на случай непредсказуемой ситуации, чтобы потом не голодать до следующей зарплаты.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе также следует поберечь деньги. Есть риск неудачных покупок и инвестиций, которые могут оставить представителей знака без копейки. Именно поэтому им советуют отложить все свои прихоти, связанные с финансами, на более благоприятное время.

Плохо могут закончиться и попытки Стрельцов помочь близким друзьям или родственникам. Особенно если их попросят одолжить денег. Уроженцы знака еще долго не увидят ни свои средства, ни самих заемщиков. Поэтому лучше вежливо отказать, взамен предложив помощь в поиске работы.