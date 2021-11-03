Около 200 тысяч гривен: в Украине появился новый вид штрафа

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 2 ноября одобрил новый проект закона №6084 об установлении более строгого наказания за подделку Covid-документов. Закон предусматривает не только увеличение размера штрафа, но и введение уголовного наказания за такой проступок.





Инициатором законодательных изменений стал Кабинет Министров Украины. В данный момент законопроект все еще ожидает рассмотрения парламентариями в первом и втором чтениях.

Авторы документа считают, что ситуация с подделкой документов о вакцинации в Украине более чем серьезная. Введение уголовной ответственности для нарушителей обосновано необходимостью создать эпидемически безопасные условия для граждан.

В проекте закона чиновники предложили установить следующие виды наказания:

за сознательное использование гражданином сфальсифицированного сертификата о вакцинации – штраф от 17 000 до 34 000 грн;

внесение медицинскими работниками ложных данных в Covid-документы – от 34 000 до 68 000 грн штрафа или же до 2 лет ограничения свободы;

изготовление и/или сбыт поддельных сертификатов о вакцинации – штраф в размере от 85 000 до 170 000 грн, или до 3 лет тюремного заключения.

Следует отметить, что документ был подан в Верховную Раду еще 23 сентября текущего года. Однако до его рассмотрения у депутатов «дошли руки» только сейчас, когда ситуация с поддельными сертификатами о вакцинации стала действительно критической.

Напомним, что наказание за фальсификацию Covid-документов определяется статьей 358 украинского Уголовного кодекса. За такой проступок нарушителю грозит штраф в размере от 17 000 до 34 000 грн, или до 2 лет лишения свободы. Однако в случае принятия депутатами нового закона наказание за подделку сертификата вырастет не менее чем в 4 раза.

Украинцев, только пользующихся поддельными документами о вакцинации и не имеющих никакого отношения к их изготовлению, правоохранители сейчас наказывают штрафом всего в 850 грн. Так что для них сумма штрафа вырастет более чем в 18 раз.