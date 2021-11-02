Неймовірно, але факт: собаки розуміють людей так, як діти батьків

Собаки розпізнають людську мову точно так само, як і діти. Тому, якщо постійно розмовляти з чотирилапим товаришем, він буде розуміти свого господаря, як дитина батька. Що для цього потрібно? Звичайно практика, а також мінімум складнопідрядних речень у мовленні.





Як чотирилапі друзі розуміють мову

Вчені не перший рік досліджують мозок собак. Ці тварини служать людині тисячоліттями. Вони сторожі, пастухи, поводирі, компаньйони. Еволюційно склалося так, що через тісний контакт з людиною, собака почала розпізнавати мову. Вихованці навіть розуміють, де закінчується одне слово і починається друге в промові. Цим цікавим відкриттям поділилися дослідники угорського Університету Етвеша Лоранда.

Перше усвідомлення і прийняття того, що ми говоримо, до собаки приходить у віці 8 місяців. А це означає, що цуценята точно, як і діти вчаться розуміти. Вони уважно слухають своїх господарів та запам’ятовують не тільки голос.

Досліджуючи мозкову активність щенят, вчені прийшли до висновків, що вони, як і діти проводять багато складних обчислень, ділять слово на склади, намагаються зрозуміти, що воно означає.

Вони шукають повторення, запам’ятовують їх і розпізнають. Навчившись розпізнавати закономірності собака починає розуміти свого власника з півслова. Часті діалоги зроблять вихованців більш соціалізованими та розумними.

Розпізнавання слів у потоці мовлення можна порівняти з розв’язанням математичної задачі. Дивно, що тварини на це здатні. Щоб встановити таку закономірність, вчені провели цікаве випробування. В експерименті взяли участь 19 тварин різних порід.

Вчені придумали 2 вигадані мови. З вихованцями спілкувалися на цих мовах і відстежували їх мозкову активність.

Енцефалограма показала, що хвостаті друзі не тільки впізнають повторювані слова, вони аналізують частоту їх вимови, кількість складів, наголос та інші нюанси. У тварин помічена активність тих самих частин головного мозку, що й у людей.